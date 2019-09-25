MLB／和隊友韋蘭德搶塞揚 柯爾K破太空人紀錄

2019-09-25 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



太空人柯爾投滿7局無失分，還飆出14次三振，本季313K創下太空人隊史紀錄，順利收下本季第19勝。 美聯社 分享 facebook

太空人今天以3：0完封水手，拿到全聯盟最佳的103勝，並追平隊史勝場紀錄；先發投手柯爾（Gerrit Cole）投滿7局無失分，還飆出14次三振，進帳本季第19勝，和隊友韋蘭德（Justin Verlander）互拚美聯塞揚獎。

柯爾共投101球，只被敲出兩支安打，沒有保送，繳出14K的他在近8場先發都上演雙位數三振，追平紅襪代表塞爾（Chris Sale）和馬丁尼茲（Pedro Martinez）共同保持的大聯盟單季紀錄。此外，他本季有20場先發的單場至少10K，成為史上第4人，另3位分別為強森（Randy Johnson）、萊恩（Nolan Ryan）和柯法克斯（Sandy Koufax），都是名人堂巨投。

柯爾本季產量達到316K，坐穩大聯盟三振王，今天還打破前輩理查（J.R. Richard）的313K，創下太空人隊史紀錄，同時也是自1977年萊恩的341K以來，美聯單季最高，隊友布萊格曼（Alex Bregman）在賽後形容「他像在打電動。」

柯爾自4月底以來維持不敗之身，期間他接連拿到15勝，雖然目前拿下19勝，只以一場落後隊友韋蘭德，但防禦率已經成功超車，以2.52小贏韋蘭德的2.53，美聯塞揚獎之爭成為太空人內戰。

太空人全場只敲五支安打，四局上布萊格曼率先開出陽春彈，本季第40轟出爐，也助太空人寫下連續20場出現全壘打的隊史新紀錄。