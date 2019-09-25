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MLB／大谷膝蓋手術後首現身 坦言不滿本季表現

2019-09-25 11:05聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

膝蓋手術後首次面對記者訪問，大谷直言對本賽季表現感到扼腕。 歐新社
膝蓋手術後首次面對記者訪問，大谷直言對本賽季表現感到扼腕。 歐新社
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大谷翔平因為接受左膝手術，造成本賽季提前報銷，今天是他術後首度出現在休息室，穿著短褲並且露出左腳護具，面對記者訪問，大谷直言對本賽季表現感到扼腕，但也樂觀展望明年能重拾「二刀流」，「復健過程很順利，我會每天好好把握，盡可能早點回歸，全力重返明年賽季。」

挾帶美聯新人王頭銜展開大聯盟第二年賽季，因韌帶置換手術（Tommy John）只打不投的大谷翔平，並沒有讓自己滿意的成績，106場出賽留下2成86打擊率、18轟和62分打點，兩周前為了根治左膝問題，決定動手術且提前關機。

「我認為應該表現再好一點，但我陷入低潮太久了，這不是我能想見的，尤其在球隊需要我時，應該要打得更好才對。」大谷翔平說道。

大谷翔平從小就知道左膝的天生異常，但過去並未對他的棒球生涯造成影響，直到今年春天MRI確認是髕骨分裂，為了怕影響往後練投，才下定決心手術治療，「看看我的衝刺速度和盜壘，和去年比起來沒有差別，我猜這個沒有對我造成太大影響，我原本不打算開刀，直接打下個球季，但後來想想，最好還是完善地照顧好，也求個心安。」

膝蓋手術預計得花8至12周 復原，不過大谷翔平自認很快就可以展開輕鬆的傳接球，朝12月能對打者投40至60球的目標邁進，期盼明年春訓就能百分百「二刀流」，「我還是需要在春訓贏取位置，並且看好能在開幕戰前準備完畢。」

日本媒體問及明年東京奧運替國家隊出賽的意願，大谷翔平回答，由於大聯盟例行賽沒有為此暫停，因此不是個人意願可以決定。

大谷翔平大聯盟棒球

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