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MLB／沙巴西亞首度後援登板 中斷連560場先發

2019-09-25 09:32聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

沙巴西亞今天第一次在例行賽以後援出賽，對光芒完美中繼一局。 美聯社
沙巴西亞今天第一次在例行賽以後援出賽，對光芒完美中繼一局。 美聯社
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為了提前為季後賽轉任牛棚準備，19年來都是先發投手的洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia），今天第一次在例行賽以後援出賽，對光芒完美中繼一局，他雖然中斷連續560場先發紀錄，但已經排在大聯盟史上第二長。

洋基在客場出戰光芒，啟用投手車輪戰，蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發兩局退場，沙巴西亞在第四局登板，是第二任牛棚投手，面對光芒四到六棒，只用13球就結束任務，還送出兩次三振，守住1：0領先。

在2011美聯分區系列賽洋基和老虎第五戰，沙巴西亞曾後援1.1局，這是他過去唯一的牛棚經歷，今天是他生涯首度在例行中繼上場，先前累積的連續560場先發，僅次於勇士名人堂巨投葛拉文（Tom Glavine）的682場。

除此之外，沙巴西亞在生涯首場後援登板之前，累積最多先發場次的人，過去大聯盟紀錄由他的前洋基隊友穆西納（Mike Mussina）保持，2007年演出生涯唯一的牛棚出賽，在此之前有498場先發經驗。

39歲的沙巴西亞將在今年賽季結束後退役，剩下的例行賽不再先發，季後賽也將協助牛棚戰力，在正式褪下球衣之前，先告別先發投手角色。

沙巴西亞牛棚洋基

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