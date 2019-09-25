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全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00陳志強

美國時間8月31日，捕手蓋佛（Mitch Garver）敲出雙城本季第268轟，正式超越去年洋基的267轟，締造大聯盟單季最多轟新猷，過了將近一個月，時至今日，砲聲隆隆的洋基迎頭趕上，兩隊都很有可能達成前無古人的「300轟」，但若暫時屏除「並列」的可能性，最會被記住、被提起的「史上第一」只能有一隊，成王敗寇，全壘打寶座爭奪戰是球迷於球季尾聲可以關注的焦點。

陳志強製表
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明尼蘇達雙城在凱普勒（Max Kepler）、羅沙里歐（Eddie Rosario）更上一層樓、蓋佛竄起、沙諾（Miguel Sano）健康歸隊、補強戰力克魯茲（Nelson Cruz）、克隆（C.J. Cron）、史構普（Jonathan Schoop）有所發揮的情形下，眾志成「城」，搖身一變成為大聯盟最可怕的砲隊之一，本季得分已打破隊史單季新高（含前身華盛頓參議員），單季擁有五名30轟打者更寫下大聯盟史上頭一遭，成就斐然、史冊留名。

儘管洋基今年飽受傷兵困擾，讓雙城「多點開花」的陣型幾乎在全壘打榜整季一路領先，不過近期賈吉（Aaron Judge）回神、史丹頓（Giancarlo Stanton）復出的強心針注入，使得洋基火力後勢看漲，可望重新要回去年自己寫下的「單季最多轟」紀錄。

洋基與雙城本季同時開啟瘋狂的全壘打砲擊模式，像是38轟的托瑞斯(左)和33轟的沙...
洋基與雙城本季同時開啟瘋狂的全壘打砲擊模式，像是38轟的托瑞斯(左)和33轟的沙諾(右)都讓人感到驚奇！ 2019 Topps Bunt 球員卡
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洋基在今年8月敲出74轟，是全大聯盟史上單月最多（第二同樣是今年8月─雙城的59轟），史上第三則是1987年5月的金鶯、1999年5月的水手並列（58轟），由此可見洋基打線的全壘打爆發性著實不容忽視。不僅如此，洋基整隊有13人達成10轟，也是大聯盟紀錄。

雖然洋基的全壘打榜名列前茅的游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）和捕手桑契斯（Gary Sanchez）微恙，但史丹頓歸隊後4場3安都是長打（2支二壘安打、1轟），老將賈納（Brett Gardner）更是敲出整隊9月最多轟（9轟、三圍.282/.346/.704），整體火力有增無減。

洋基老將賈納在九月份全壘打大暴衝，讓球隊在總全壘打數上追平雙城，再加上近期隊歸的...
洋基老將賈納在九月份全壘打大暴衝，讓球隊在總全壘打數上追平雙城，再加上近期隊歸的史丹頓，全隊火力越來越猛。 美聯社
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反觀雙城的全壘打主力克魯茲本季兩度因手腕狀況進入傷兵名單（季末可能適時輪休、備戰季後賽）、「德製坦克」凱普勒近期肩部不適而高掛一陣子的免戰牌休養、蓋佛臀部緊繃，最近的開轟氣勢並比不上洋基。

陳志強製表
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剩餘賽程部分，兩隊都是客場之旅，雙城面對老虎（三連戰）、皇家（三連戰），洋基則是對上光芒（二連戰）和遊騎兵（三連戰）。雙城的優勢在於老虎及皇家挨轟率皆偏高。至於洋基的對手：光芒力拚外卡、投手群夠水準，應不容易大量挨轟（光芒正是全美聯挨轟數最少的球隊），但遊騎兵阿靈頓球場是「打者天堂」之一，讓洋基本季最後一個系列戰充滿無限想像空間。

陳志強製表
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無論最後的「全壘打霸主」由哪隊稱王，相信例行賽末段「你一支我一支」的戲碼，會成為今年球季的亮點之一。

註：本文數據截至臺灣時間9月25日賽前。

洋基雙城賈吉史丹頓

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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