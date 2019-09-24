親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

「最醜星巴克」租金悄降3萬求新租客 房仲點這關鍵沒人要

運動筆記「一起出發，一起到達」畫下句點的星光馬
健行筆記清境農場及周遭的好山好景色，最怕蜂湧人潮與人為破壞雪山西稜+全台最大神木
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

MLB／今日戰績表 延長15局藍鳥艾福特生涯首轟就是再見砲

2019-09-24 14:48聯合新聞網 整理

藍鳥艾福特延長15局下，擊出生涯首轟。 路透
藍鳥艾福特延長15局下，擊出生涯首轟。 路透
分享

MLB今日戰績表

費城人 2:7 國民

金鶯 10:11 藍鳥

紅襪 4:7 光芒

馬林魚 8:4 大都會

紅雀 9:7 響尾蛇

MLB明日賽程

01:05 費城人vs. 國民

06:40 雙城 vs. 老虎

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)

07:05 小熊 vs. 海盜

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:10 洋基 vs. 光芒(民視、FOX體育1、3台)

08:00 印地安人 vs. 白襪

08:05 紅襪 vs. 遊騎兵

08:15 勇士 vs. 皇家

09:40 紅雀 vs. 響尾蛇

09:45 洛磯 vs. 巨人

10:07 運動家 vs. 天使

10:10 道奇 vs. 教士

10:10 太空人 vs. 水手

球隊戰績表

太空人民視體育

相關新聞

MLB／超級雷射肩比一比 貝茲與哈波隔空較量

2019-09-24 11:44

MLB／洋基良性競爭 賈吉和賈納暗自較勁全壘打

2019-09-24 10:07

MLB／前任神獸看楚奧特 普荷斯：紅雀時的自己

2019-09-24 09:34

MLB／張進德不想返台 自認有機會上大聯盟

2019-09-23 16:22

MLB／弟弟張育成搶先攻頂 張進德期待同場競技

2019-09-23 15:46

MLB／12K救不了小熊 達比修怒砸置物櫃

2019-09-23 11:40

MLB／笑臉人大勝著眼美聯外卡 張育成代打無功

2019-09-23 10:21

MLB／柳賢振生涯首轟攜貝林格滿貫 道奇迎百勝

2019-09-23 09:24

MLB／達比修止不住小熊6連敗 紅雀飛進季後賽

2019-09-23 07:40

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

MLB／韋蘭德生涯第2次20勝 太空人美西3連霸

2019-09-23 06:54

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融僅3轟1盜 凸顯呂明賜有厲害

2019-09-24 07:00

NBA／KD提前復出？ 丁威迪：最糟也是「諾維茨基」

2019-09-23 18:40

NBA／第13順位藏「飆分基因」 熱火菜鳥受矚目

2019-09-23 19:00

MLB／張進德不想返台 自認有機會上大聯盟

2019-09-23 16:22

NBA／自認處生涯顛峰 湯普森：沒傷勇士會奪冠

2019-09-24 09:34

NBA／與灰熊達成協議 伊古達缺席季前訓練營

2019-09-24 10:18

NBA／遺憾快艇未能奪冠 瑞迪克：是我們搞砸了

2019-09-24 11:00

MLB／洋基良性競爭 賈吉和賈納暗自較勁全壘打

2019-09-24 10:07

NBA／安東尼仍未找到落腳處 傳籃網無意簽約

2019-09-24 13:21

亞錦賽／中華隊名單10月3日公布 追蹤名單夠豪華

2019-09-23 19:52

足球／比下C羅 梅西獲第6座年度最佳球員

2019-09-24 06:51

日職／陳冠宇、宋家豪誰進季後賽 最快今晚決定

2019-09-24 07:00

亞錦賽／中培隊交流賽勝味全龍 旅外球員待確認

2019-09-23 19:13

日職／巨人一代強捕 阿部慎之助宣告本季退役

2019-09-24 10:20

MLB／超級雷射肩比一比 貝茲與哈波隔空較量

2019-09-24 11:44

中職／兄弟最快25日點亮M3 理想劇本27日封王

2019-09-24 00:39

MLB／前任神獸看楚奧特 普荷斯：紅雀時的自己

2019-09-24 09:34

日職／王柏融下放二軍 旅日首季提前結束

2019-09-24 15:26

中職／首次單季10人20轟？林立、陳子豪有看頭

2019-09-23 19:45

南韓羽賽／小天、小戴首日輪空 3組演台灣內戰

2019-09-23 19:08

日職／陽岱鋼對養樂多5支1 打滿全場跑回兩分

2019-09-23 20:27

日職／陳冠宇連七場無失分 福浦和也引退賽秀美技

2019-09-23 17:26

日職／張奕24日先發對決火腿 台灣內戰最後機會

2019-09-23 18:32

日職／巨人再戰養樂多 陽岱鋼連兩場先發3棒

2019-09-23 16:47

中職／難忘裸奔 彭政閔：幹嘛這麼傻來打棒球

2019-09-24 00:39

台中自由車場今啟用 國際級車場選手喊讚

2019-09-23 16:11

恰是傳奇10／變電箱那一拳 彭政閔生涯最痛教訓

2019-09-24 09:35

武漢女網／賽前喊沒球感 謝淑薇仍淘汰前球后

2019-09-24 00:39

NBA／自認適合現代球風 吉諾布里看好馬刺實力

2019-09-23 17:00

梅花旗／國體大葉浚琳三分砲 轟倒地主台體大

2019-09-23 22:10

武漢女網／不敵2座大賽冠軍 謝淑薇次輪出局

2019-09-24 12:58

LPGA／裙襬搖搖史上最豪華 5大賽冠軍到齊

2019-09-24 00:39

南韓羽賽／白馭珀會外賽突圍 女單合體戴資穎

2019-09-24 14:54

女籃／蔡佩真回歸國家隊 亞洲盃禁區扛霸子

2019-09-24 00:39

梅茲網賽／逆轉勝收賽史第4冠 松加寫新猷

2019-09-23 18:10

女籃／WNBA朴智修缺陣 中華亞洲盃抗韓利多

2019-09-24 11:12

NBA／快艇廣被看好 瑞佛斯：不為外界期待而戰

2019-09-24 12:25

梅花旗／台東大學張肇元開轟逆轉 南華大學接力無安打

2019-09-23 20:56

女籃／對抗時差、瞌睡蟲 中華隊備戰亞洲盃

2019-09-23 21:50

LPGA／裙襬搖搖陣容再升級 五大賽冠軍都來台獻技

2019-09-23 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top