MLB／今日戰績表 延長15局藍鳥艾福特生涯首轟就是再見砲

藍鳥艾福特延長15局下,擊出生涯首轟。 路透 分享 facebook

費城人 2:7 國民

金鶯 10:11 藍鳥

紅襪 4:7 光芒

馬林魚 8:4 大都會

紅雀 9:7 響尾蛇

Congratulations, @ajalford_!



You'll NEVER forget your first homer! #WALKOFF pic.twitter.com/BnvP5ujfrr