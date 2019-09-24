MLB／今日戰績表 延長15局藍鳥艾福特生涯首轟就是再見砲
MLB今日戰績表
費城人 2:7 國民
金鶯 10:11 藍鳥
紅襪 4:7 光芒
馬林魚 8:4 大都會
紅雀 9:7 響尾蛇
Congratulations, @ajalford_!— Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 24, 2019
You'll NEVER forget your first homer! #WALKOFF pic.twitter.com/BnvP5ujfrr
MLB明日賽程
01:05 費城人vs. 國民
06:40 雙城 vs. 老虎
06:40 釀酒人 vs. 紅人
07:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)
07:05 小熊 vs. 海盜
07:07 金鶯 vs. 藍鳥
07:10 馬林魚 vs. 大都會
08:00 印地安人 vs. 白襪
08:05 紅襪 vs. 遊騎兵
08:15 勇士 vs. 皇家
09:40 紅雀 vs. 響尾蛇
09:45 洛磯 vs. 巨人
10:07 運動家 vs. 天使
10:10 道奇 vs. 教士
10:10 太空人 vs. 水手
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