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MLB／超級雷射肩比一比 貝茲與哈波隔空較量

2019-09-24 11:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

費城人哈波（左）和紅襪貝茲（右）今天隔空較量，分別演出雷射肩助殺跑者。 路透、美...
費城人哈波（左）和紅襪貝茲（右）今天隔空較量，分別演出雷射肩助殺跑者。 路透、美聯社
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誰才是右外野最強雷射肩？費城人哈波（Bryce Harper）和紅襪貝茲（Mookie Betts）今天隔空較量，先是哈波對前東家國民演出長傳本壘助殺，貝茲也在稍後和光芒的比賽，從右外野邊線將球直接送進三壘手手套，寫下Statcast系統上路以來，外野手助殺距離第四長。

哈波跟隨費城人回國民主場作戰，一局下在兩人出局時，坎崔克（Howie Kendrick）敲出右外野安打，原本在一壘上的小將索托（Juan Soto）直衝本壘，卻被哈波的長傳球在一個彈跳後抵達捕手手套，轉身將索托觸殺出局。

在國民主場球迷面前，哈波給被喻為接班人的新秀下馬威，根據Statcast，這記回傳球球速達92.2哩（約148公里）。

哈波演出雷射肩美技後不久，在另一地出賽的貝茲傳出更猛的一球；隨隊客場挑戰光芒，六局下在無人出局且二壘有人時，他快速處理賈西亞（Avisail Garcia）右外野「車布邊」安打，趕到右外野最角落處，在警戒區前直傳三壘，賈西亞遭觸殺出局。

Statcast顯示，這一球飛行了305呎，是系統2015年上路以來，外野手長傳助殺距離第四長，只不過貝茲雖然和哈波同天秀出五星級守備，兩人所屬球隊最後都吞敗仗，費城人以2：7不敵國民，紅襪則是以4：7輸給光芒。

費城人輸球後，國聯外卡淘汰只數剩1，季後賽幾乎絕望，而競爭美聯外卡的光芒有紅襪「助攻」，爬回第二名席次，以0.5場勝差擠下印地安人。

哈波費城人

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