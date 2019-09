MLB／超級雷射肩比一比 貝茲與哈波隔空較量

費城人哈波(左)和紅襪貝茲(右)今天隔空較量,分別演出雷射肩助殺跑者。 路透、美聯社 分享 facebook

誰才是右外野最強雷射肩?費城人哈波(Bryce Harper)和紅襪貝茲(Mookie Betts)今天隔空較量,先是哈波對前東家國民演出長傳本壘助殺,貝茲也在稍後和光芒的比賽,從右外野邊線將球直接送進三壘手手套,寫下Statcast系統上路以來,外野手助殺距離第四長。

哈波跟隨費城人回國民主場作戰,一局下在兩人出局時,坎崔克(Howie Kendrick)敲出右外野安打,原本在一壘上的小將索托(Juan Soto)直衝本壘,卻被哈波的長傳球在一個彈跳後抵達捕手手套,轉身將索托觸殺出局。

在國民主場球迷面前,哈波給被喻為接班人的新秀下馬威,根據Statcast,這記回傳球球速達92.2哩(約148公里)。

Bryce Harper throws out the man tasked with replacing him as a top-tier outfielder in Washington.pic.twitter.com/0460mgsbgI