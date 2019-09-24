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MLB／前任神獸看楚奧特 普荷斯：紅雀時期的自己

2019-09-24 09:34聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

天使本賽季尾聲因傷兵湧現草率收場，39歲老大哥普荷斯（Albert Pujols）獨挑大梁，率領球隊走完剩下賽事，他說，「我們隊上氣氛很好，我認為，如果我們能保持健康的話，大家能在場上看到最厲害的球員，闖進世界大賽。

自從2012年轉戰天使後，普荷斯不但多次遭遇傷病麻煩，打擊火力也隨年齡降溫，他坦言，「我知道很多人會說對我很失望，因為我不再是那個在紅雀繳出3成50打擊率的人，人們都認為我們是超級英雄，永遠不會在比賽中遇到低潮，這是錯的，變老了當然不可能一直複製相同數據，但我總是抱持正面，試著將聽到的負面事情拋在腦後。」

巔峰時期曾在五年內帶回三座國聯MVP，普荷斯當時被視為「神獸」，雖然來到天使後成績反倒「落入凡間」，但也讓他和新一代「神獸」楚奧特（Mike Trout）成為隊友，「我可以跟我孫子說，我曾經和這一代最強的球員同隊過，他每場比賽都想贏球，我在他身上看到紅雀時期同年紀的自己。」

普荷斯今年賽季125場出賽，117支安打、23轟和92分打點，都是天使陣中名列前茅，還剩下兩年合約的他，已經放眼退役後轉任幕後，「我所擁有的成功，將傳承給年輕球員，我不是自私的人。」

普荷斯天使紅雀

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