亞錦賽／正式名單10月3日公布 追蹤名單夠豪華

2019-09-23 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



亞洲棒球錦標賽將於10月14日開打，原本預計今天提出中華隊正式名單，但因名單牽動世界棒球12強賽中華隊組成，中華棒球協會表示，將延後至10月3日公布正式名單。

亞錦賽中華培訓隊目前由24名業餘球員組成，今天在台體大棒球場與味全龍隊進行熱身賽，以七比四拿下勝利，原計賽後公布正式名單，但因需考量12強賽重複性，12強賽28人名單要到10月1日才會決定，亞錦賽名單因此延後公布。

中華棒協表示，因亞錦賽部分旅外球員與國內本土球員，須等待12強中華隊名單確認後，才能確定是否能夠參賽，若兩個名單重疊，考量球員身體狀況，若只能擇一參賽，會以12強為優先，今天會議僅總歸出35人名單供教練團追蹤參考。

而目前國內外職棒球員中，受到列管或獲得母隊同意參加亞錦賽的球員，投手包括江少慶、張奕、宋文華等十人，捕手及野手則有林子偉、張育成、張進德等七人，今年在U18表現出色的陳柏毓也在追蹤名單中。

目前獲得母隊同意或在列管名單的國內外職業球員包括：

投手

1、江少慶（印地安人，列管）

2、鄧愷威（巨人）

3、林凱威（響尾蛇）

4、張 奕（歐力士）

5、宋文華（教士）

6、鄭浩均（道奇）

7、林鋅杰（費城人）

8、陳仕朋（富邦悍將）

9、施子謙（統一，列管）

10、胡智為（小熊）

捕手

1、張進德（巨人）

2、朱立人（印地安人）

內野手

1、林子偉（紅襪）

2、張育成（印地安人）

3、李凱威（味全）

外野手

1、蘇智傑（統一，列管）

2、林安可（統一，列管）