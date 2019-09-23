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MLB／張進德不想返台 自認有機會上大聯盟

2019-09-23 16:22聯合報 記者藍宗標╱即時報導

旅美好手張進德（中）返台休假，明年目標繼續留在美職發展。記者藍宗標／攝影
旅美好手張進德（中）返台休假，明年目標繼續留在美職發展。記者藍宗標／攝影
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旅美捕手張進德今年效力巨人小聯盟，已結束2A球季返台，合約將在年底結束；他表示，新球季動向未定，要等經紀公司協商新約，但會選擇留在美職發展，還不想放棄旅美生涯。

張進德歷經海盜、巨人隊小聯盟八個球季，曾在2016年上過3A，近三季主要都在2A，但受到傷勢影響，合計只出賽140場，包括今年33場繳出打擊率1成38、全壘打1支、打點7分的成績，另在新人聯盟打了12場比賽。

老弟張育成已經登上印地安人隊大聯盟，也出現生涯首轟，張進德認為自己還有機會，會繼續努力，他說：「已在美國八年，看了很多、也了解很多，評估還有機會上大聯盟。」

張進德上周返台，全力爭取10月亞洲錦標賽、11月世界12強棒球賽國手；他表示，很想參加國際賽，之前受傷有一些影響，但身體已經OK，想要表現給大家看。

四年前首屆12強賽披上中華隊球衣，張進德年僅22歲，他說：「上屆比賽很緊張，現在心態比較成熟，已經調適好了，提早做準備，把身體練得更強。」

張進德想打國際賽 12強賽對林智勝開轟印象深

【中央社／台北23日電】

旅美巨人隊捕手張進德上一次打世界12強棒球賽才22歲，此次有機會再披12強和亞錦賽國家隊戰袍，他表示，「都很想要參加」，談起上次12強賽回憶，對林智勝砲轟古巴印象最深刻。

張進德結束小聯盟球季，上週返台，今天出席世界12強棒球賽相關活動，擔任超商一日店長。張進德表示，2015年12強賽，算是第一次打大型棒球國際賽事，難免緊張，如果這次有機會再被選入12強賽中華隊，經過這幾年的磨練，心理變得更強壯，也知道該怎麼提早準備。

張進德今年小聯盟球季因傷影響出賽，他表示，目前身體狀況已經完全沒問題了，可以繼續比賽，希望努力準備好，表現出來給大家看。

接下來兩個攸關2020年東京奧運棒球門票的比賽，10月亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球賽，張進德都是中華隊評估的捕手戰力。

張進德表示，先前中職秘書長馮勝賢和12強賽中華隊牛棚教練王建民赴美，也有聊過12強的事，了解彼此的需求。

回憶上次世界12強賽，張進德點名與古巴交手，對林智勝全壘打印象最深刻。至於年底兩場國際賽，張進德表示，目前都有跟經紀公司和球隊接觸，結果如何還是要看正式名單，很想要參賽。

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