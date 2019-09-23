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MLB／今日戰績表 洋基王牌回歸塞維里諾奪首勝

2019-09-23 15:19聯合新聞網 整理

洋基例行賽主場最終戰，球團為最後一季的沙胖準備歡送儀式，他季後賽也確定轉任牛棚。...
洋基例行賽主場最終戰，球團為最後一季的沙胖準備歡送儀式，他季後賽也確定轉任牛棚。 美聯社
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塞佛里諾此役5局9K無失分奪下本季首勝，洋基盼到真正的王牌回歸！ 美聯社
塞佛里諾此役5局9K無失分奪下本季首勝，洋基盼到真正的王牌回歸！ 美聯社
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MLB今日戰績表

水手 1:2 金鶯

藍鳥 3:8 洋基

白襪 3:6 老虎

大都會 6:3 紅人

國民 3:5 馬林魚

紅襪 7:4 光芒

巨人 4:1 勇士

海盜 3:4 釀酒人

皇家 8:12 雙城

天使 5:13 太空人

紅雀 3:2 小熊

遊騎兵 8:3 運動家

洛磯 4:7 道奇

響尾蛇 4:6(10局) 教士

費城人 1:10 印地安人

MLB明日賽程

07:05 費城人 vs. 國民

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:10 紅襪 vs. 光芒 (FOX體育1、3台，民視)

09:40 紅雀 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

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