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MLB／12K救不了小熊 達比修怒砸置物櫃

2019-09-23 11:40聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

小熊先發投手達比修有今天差點能成為一夫當關的英雄，九局上卻失手，賽後氣得怒砸置物...
小熊先發投手達比修有今天差點能成為一夫當關的英雄，九局上卻失手，賽後氣得怒砸置物櫃。 美聯社
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小熊在自家遭紅雀四連戰橫掃，吞下六連敗後陷入深淵，不僅國聯中區封王無望，外卡資格也情勢不利，難怪教頭麥登（Joe Maddon）也說，「如果能倒帶去看，真的很難想見變成今天這種局面。」

根據「Fangraphs」統計，在六連敗之前，小熊闖進季後賽的機率還有百分之76.7%，但今天輸球後只剩下2.2%，還得眼紅看著同區勁敵紅雀慶祝先一步晉級10月季後賽。

小熊先發投手達比修有今天差點能成為一夫當關的英雄，卻在九局上失足丟掉兩分，反讓紅雀以3：2逆轉取勝，8.1局12K的好投淪為白工。

達比修有賽後相當挫敗，在一片靜默的休息室裡，對自己的置物櫃丟擲水瓶和球鞋等物品洩憤，連接受記者訪問時都不時低頭嘆氣，「我很沮喪，這是我人生中最糟的一刻，因為我們必須要贏，特別是在今天。」

麥登對於達比修有的投球表現仍給予肯定，稱讚他宛如當年拿到塞揚獎的前王牌艾里耶塔（Jake Arrieta）。

主砲布萊恩扭傷腳踝，小熊賠了夫人又折兵。 美聯社
主砲布萊恩扭傷腳踝，小熊賠了夫人又折兵。 美聯社
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小熊球星布萊恩（Kris Bryant）今天為了避免被雙殺，全力衝向一壘卻扭傷腳踝，在兩名防護員的陪同下退場，賽後小熊官方表示X光沒發現骨折現象，能否歸隊一起續拚季後賽還有待觀察。

小熊達比修有紅雀

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