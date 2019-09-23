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MLB／笑臉人大勝著眼美聯外卡 張育成代打無功

2019-09-23 10:21聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

張育成此役僅在八局下代打上陣。 美聯社
張育成此役僅在八局下代打上陣。 美聯社
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印地安人今天以10：1大勝費城人，張育成僅在八局下代打上陣，不過該打席形成滾地球出局，打擊率下降到1成88。

印地安人靠著七局下的六分猛攻，拉開至九分領先；八局下張育成接替先發三壘手弗列爾提（Ryan Flaherty）打席，當該局首名打者，球數一好零壞下，出手擊成三壘方向滾地球遭到封殺，近兩戰的四個打數都沒有安打。

九局上張育成留在場上接替三壘守備，守住一顆內野高分球接殺出局，大聯盟生涯還沒發生任何守備失誤。

印地安人全場九支安打就能換回十分，得點圈打擊率九支四是主因，四局下追回1：1平手的他們，五局下再靠著莫卡多（Oscar Mercado）的三分彈要到領先，七局下更整整打了九個人次，包含普伊格（Yasiel Puig）二壘安打清光滿壘，和雷耶斯（Franmil Reyes）的陽春彈。

印地安人先發投手普勒科（Adam Plutko）4.1局丟一分無關勝敗，勝投由第五局登板中繼的卡拉斯科（Carlos Carrasco）拿下，以2.2局無失分，收穫本季第六勝。

美聯中區王者雖然尚未產生，但雙城保有4.5場領先，居次的印地安人得將主要戰場放在美聯外卡，目前還以0.5場勝差，落後給第二席次的光芒。

印地安人張育成

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