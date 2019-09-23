MLB／柳賢振生涯首轟攜貝林格滿貫砲 道奇迎百勝

2019-09-23 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



柳賢振為國聯塞揚獎做最後催票，順道產出生涯首轟。今天道奇主場迎戰洛磯，「柳胖」不僅繳出七局丟三分的優質先發，還敲出一支陽春全壘打，和主砲貝林格（Cody Bellinger）的滿貫彈合演五分大局，最終道奇以7：4贏球，晉升今年大聯盟第三支百勝隊伍。

柳賢振用95球投滿七局，被敲七支安打，其中兩支是全壘打，因而失掉三分，沒有保送、八次三振，單季156K改寫自己2013菜鳥年的紀錄，創下生涯新高，防禦率2.41仍傲視傲視全聯盟，戰績為13勝8敗。

雖然開賽就挨了陽春砲，柳賢振在五局下自助解套，對洛磯先發投手森扎泰拉（Antonio Senzatela）敲出中外野陽春全壘打，一棒追平比數，森扎泰拉也就此陷入亂流，接下來一個保送和兩支安打，留下滿壘危機退場。

洛磯換上牛棚投手麥基（Jake McGee）期盼解危，結果卻讓貝林格將球送出中、右外野全壘打牆，這發滿貫砲是他本季第46轟，也成為此役的致勝一擊。席格（Corey Seager）和史密斯（Will Smith）也在七、八局各添一支陽春彈。

今年是道奇隊史第八度達成百勝里程碑，其中四次發生在搬到洛杉磯後，接下來只要再贏一場，就可以在全年戰績榜上淘汰勇士，確保國聯冠軍賽主場優勢，另外，他們今年也拿下33個系列賽，締造隊史新猷。