MLB／達比修8.1局好投 小熊仍擋不了紅雀闖季後賽

2019-09-23 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



即使小熊派出達比修有先發，他也繳出8.1局失三分的優質表現，但依舊無法阻擋紅雀以3：2帶走勝利，不僅自1921年首度在瑞格利主場四連戰遭紅雀橫掃，還眼睜睜看著這名國聯中區勁敵，搶先一步拿下季後賽門票。

達比修有力投110球，卻在九局上形成敗筆，首名打者馬丁尼茲（Jose Martinez）三壘安打展開攻勢，下一棒佛勒（Dexter Fowler）高飛犧牲打，比數追平2：2。

勝投資格落空的達比修有，接下來又接連被敲兩支安打，其中高史密特（Paul Goldschmidt）二壘安打，打下紅雀的超前分，也一棒打退達比修有，他前八局被敲四支安打，只因迪隆（Paul DeJong）的陽春砲丟掉一分，沒有保送，還飆出12次三振，最後卻悲情承擔本季第八敗。

紅雀最後半局派出資深老將米勒（Andrew Miller）關門，雖然被敲一支安打，仍順利完成任務，收下今年第五次救援成功；他和高史密特展現上個冬天補強的成效，率領紅雀重返暌違四年的季後賽，目前在國聯中區領先釀酒人三場勝差。

系列賽遭橫掃的小熊則淪落六連敗，今天國聯中區封王機率正式歸零，接下來只能寄望外卡資格，不過在落後釀酒人四場勝差的情況下，戰情並不樂觀。