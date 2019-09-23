大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

近幾年大聯盟各隊強者愈強弱者愈弱如同「M型社會」。但其中處境最悲慘的，其實不是位於M型一角擺爛重建的弱隊，反而是那些看似仍有機會進季後賽，實力卻與一線強隊有不小差距的半吊子球隊。而陣中擁有現役最強野手楚奧特（Mike Trout）、「二刀流」大谷翔平及強打厄普頓（Justin Upton）等明星球員的天使隊正是這種半吊子球隊的典型。

說天使是今年全大聯盟最悲情的球隊其實並不為過。他們不僅場上表現不佳，季中還發生深受隊友喜愛的年輕投手史凱格斯（Tyler Skaggs）因濫服藥物及酒精致死的不幸事件，全隊上下頓時陷入愁雲慘霧。儘管楚奧特終究決定續約成為「終身天使」，讓球隊高層跟球迷都吃下一劑定心丸，並且再次交出全大聯盟第一的8.6 fWAR漂亮成績，但季前被預測打進季後賽機率只有不到兩成的天使自始至終勝率頂多在五成上下打擺子。下半季更氣力放盡，八月後勝率只有31.1%（14勝31敗），只比「沒有最爛、只有更爛」的三大史詩級爛隊金鶯、老虎及馬林魚好。

史凱格斯的猝死似乎提早為天使敲了喪鐘，接下來不停的有球員受傷，讓球隊始終無法有完整的戰力。 美聯社 分享 facebook

同時天使今年因傷兵減員的狀況也不比其他隊來得少。除了天人永隔的史凱格斯外，厄普頓在春訓就因接球撞上全壘打牆傷了左腳大拇指，直到六月中才回到場上。球季開打後又有金手套游擊手西門斯（Andrelton Simmons）扭傷腳踝缺賽一個多月，之後則是打出生涯年並首次入選明星賽的內野手史戴拉（Tommy La Stella）被自打球打傷右腳脛，不但錯過明星賽而且整季報銷。禍不單行，就在同一週被視為本季重要補強之一的明星捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）又被衝回本壘的太空人跑者馬里斯尼克（Jake Marisnick）撞斷鼻子外加腦震盪，因此缺賽一個月的陸克洛伊最終還被天使釋出。

進入九月後，不知是不是因為眼看季後賽無望，一干主將們不約而同地接連被高層提早「關機」。先是大谷因練投時膝蓋出現疼痛狀況決定提前開刀治療。沒過幾天，整季只出賽63場的厄普頓也因膝傷纏身高掛免戰牌。最後連「神主牌」楚奧特都因右腳神經瘤的傷勢需動刀同樣宣告本季提早結束——算下來天使主力球員竟沒一個是雙腳健康的。

天使空有楚奧特(左)、大谷翔平(中)、厄普頓(右)三支擎天巨砲，卻無法發揮太大作用，實在可惜。 歐新社資料照片 分享 facebook

當然天使高層做出如此決定無可厚非。既然大勢已去，提前關機可以讓楚奧特等人提前開始治療及休養，也為明年球季及早做準備。尤其是明年又要開始承受二刀流雙重負荷的大谷，顯然更需要這些寶貴的休息時間。但即便明年這些主力球員都能以百分之百健康的狀態出賽，且不說跟空前強大的太空人一較長短，就憑目前的天使陣容，想打進季後賽又有幾分把握？答案顯然十分不樂觀。

除了太空人未來兩三年內絕對仍是美西第一強權外，重建神速的運動家八成也會繼續將天使踩在腳下。至於遊騎兵隊目前雖仍在重整旗鼓，但靠兩大先發投手麥納（Mike Minor）及林恩（Lance Lynn）加持，今年戰績不但比上一季大為進步，甚至到九月初都還保有五成勝率。換言之天使明年如果不做大幅度的補強，連想在分區打進前三名都有不小的難度，更遑論進軍季後賽。

但現實狀況是美西五隊除了太空人之外，其他三隊的團隊薪資包袱都遠較天使輕得多。就連已成「完成體」的太空人今年團隊薪資也不過1.68億美元（全大聯盟第六），比天使的1.6億（第九）多不了多少。更重要的是，由於明年光是楚奧特、老將普荷斯（Albert Pujols）、厄普頓、西門斯及柯札特（Zack Cozart）的五人年薪總和就已達到1.15億。據Baseball Reference網站估計，天使光要用原班人馬填滿25人球員名單，團隊薪資就將累積到1.82億左右。新球季天使能用來補強的預算顯然有限。

天使老將普荷斯雖然是老當益壯，但明後年合約將進入生涯最高的2900萬和3000萬美元，對天使來說自然是極大的負擔。 美聯社 分享 facebook

若想不靠砸錢求助外援，就得「收成」自家農場的作物（新秀）來補強陣容或作為交易籌碼。偏偏天使農場這幾年每下愈況，不但沒能養出太多具備先發實力的球員，就連有潛力的新秀也如鳳毛麟角。根據大聯盟官網評選，目前天使小聯盟系統中足以排進百大新秀的，就只有2017年第一輪選進的外野手阿戴爾（Jo Adell）一人。但以他的年齡及成長速度，最快也要到明年下半季才有機會升上大聯盟。至於另一媒體Bleach Report更在最近將天使農場的評等從季前的全大聯盟第22名降到第28名。明年新秀能為他們提供多少助力也就可想而知。

我們不知道天使老闆跟GM當時是如何「舌燦蓮花」才說服楚奧特留下並相信他們可以在不久的將來把天使打造成一隻強隊。但從種種跡象看來，這隻近十年只打過一次季後賽的二流球隊實在不足以在短期內重回競爭者之列。別的不說，光從七月初去世、只投了不到半季的史凱格斯目前竟仍高居全隊投手fWAR第一，就可看出天使的投手陣容有多糟。投手如此悽慘，天使的進攻火力如果扣掉獨撐大局的楚奧特，表現也好不到哪去。就算未來幾年內楚奧特依舊「鬼神」，在主力野手厄普頓、卡洪（Kole Calhoun）、西門斯都已年過三十進入衰退期的局面下，未來天使能保有多少進攻火力也是一大問號。

或許是受到好友史凱格斯猝死的打擊，天使先發左投希尼表現嚴重下滑，而其他隊友幾乎是更慘。 美聯社 分享 facebook

投打皆嚴重失調卻外有強敵環伺、內無新血挹注，團隊薪資又被卡死…看到這裡，真正令人感到悲情的或許該說是楚奧特。反之天使其實運氣不錯——拜近年來各隊不願在自由球員身上砸大錢的風氣所賜，得以用相對便宜的代價留下楚奧特這尾「超級大魚」。但天使的大幸卻是楚奧特的不幸，因為形同「魚困淺灘」的他很可能將因陷身於這隻二流球隊，失去許多在季後賽發光發熱的機會。