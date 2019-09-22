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MLB／拉米瑞茲緊急回歸救隊 張育成仍有望上場

2019-09-22 14:54台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印地安人打線慘遭費城人封鎖，在外卡爭奪戰落後運動家與光芒，但所幸明星重砲拉米瑞茲...
印地安人打線慘遭費城人封鎖，在外卡爭奪戰落後運動家與光芒，但所幸明星重砲拉米瑞茲要復出了。 路透
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MLB印地安人爭搶季後賽，內野空缺單靠我國好手張育成等人的支援，看來還是不夠力！印地安人22日4：9敗給費城人後，拼季後賽席次態勢不佳。明星內野手拉米瑞茲與基普尼斯相繼受傷，導致球隊最強的內野變成最弱環節，而緊急支援的張育成、佛萊赫提與瓦雷斯克打擊狀態都很低迷，所幸拉米瑞茲緊急宣布23日復出，盼拯救球隊的季後賽希望。

急需明星內野手復出

印地安人22日主場迎戰費城人，雖然費城人幾乎沒有季後賽希望，但仍靠著強打少年哈波開砲取勝，此役印地安人打線慘遭對手封鎖，團隊僅揮出5支安打、卻狂吞12次三振。我國好手張育成3個打數也通通掛蛋，慘的是揮出糟糕的雙殺打，也吞下一次三振。

張育成22日打完，目前打擊率不到2成（1成90），有一支全壘打、6分打點，但63個打數裡就吞下19次三振、僅獲得8次保送，說明「本壘板紀律」與出棒選擇都不佳。不過，要第一年上大聯盟的張育成就扛起重砲拉米瑞茲的重任也不太實際，僅能說還有進步空間，只是亟欲拼季後賽的印地安人沒有機會可以揮霍。

根據《克里夫蘭隊報》報導，經過日前首度復健後，拉米瑞茲表示狀態許可，印地安人應該也迫不及待讓這位重砲重回火線，今天很可能是張育成本季最後一次以先發三壘手的身份亮相。

張育成仍有望上場

張育成3打數沒安打，打擊率跌到1成9。 路透
張育成3打數沒安打，打擊率跌到1成9。 路透
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但這不代表張育成失去上場機會，雖然打擊狀態不佳，但張育成的優勢在於長打能力，以及多功能守位（能守二壘、游擊、三壘）。由於印地安人也傷了明星二壘手基普尼斯，他的傷至少得休息一個半月，而目前代班支援二壘的瓦雷斯克打擊狀況比張育成更慘，萬用工具人佛萊赫提也半斤八兩，簡單說，張育成順位很可能是僅次於佛利曼的第二選擇，要說上場機會還是有。

再論張育成的優勢是印地安人培育出來的新人，佛利曼和佛萊赫提的年紀都已算是棒球浪人，只能算是救火用，不具有被培養的可能，而瓦雷斯克雖然也年輕，但卻是從光芒隊體系而來，打擊形態天花板不比張育成高。

此外，印地安人在輸了22日比賽後，戰績變成91勝64敗，外卡部分落後給運動家隊與光芒隊，依照上述兩隊都不可能追上所處分區龍頭的情況下，外卡爭奪戰會變成三搶二，而印地安人與所處的中區龍頭雙城隊雖然只差4場，得在剩下7場球賽好好追趕光芒與運動家、爭奪外卡席次。

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張育成印地安人拉米瑞茲

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