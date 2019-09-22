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MLB／天使當攔路虎 太空人美聯西區封王再等等

2019-09-22 11:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

太空人先發投手邁利(右)只撐一局，是太空人此役踢到鐵板無緣分區封王的主因。 美聯...
太空人先發投手邁利(右)只撐一局，是太空人此役踢到鐵板無緣分區封王的主因。 美聯社
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太空人今天賽前封王魔術數字只剩1，結果主場和天使之戰卻遭到阻撓，以4：8中斷六連勝，想達成美聯西區三連霸得再等等。

先發投手邁利（Wade Miley）只撐一局是太空人此役艱辛的主因，他一開賽就挨了佛列契（David Fletcher）首局首打席全壘打，這局總共丟掉三分，二局上雖然嘗試續投，但沒抓到出局數，就因觸身球和安打，留下兩名跑者退場，太空人提早進入牛棚戰。

邁利最後承擔四分責失吞敗，雖然帳面成績14勝9敗、防禦率3.91仍屬優質，但自8月中以來，他已經有五場先發投不滿四局，最慘一役連一個出局數都沒有，隨著時序逼近季後賽，恐將影響太空人先發輪值布局。

太空人曾有機會在二局下連追四分扳平比數，先是超級新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）用陽春彈破蛋，另一位大物新秀塔克（Kyle Tucker）在無人出局，一、二壘有人時，也敲出直擊左外野全壘打牆的深遠安打，原本一棒帶有兩分打點，卻因主場球迷干擾，被主審沒收一個壘包，讓太空人這個半局只取三分，賽後總教練辛區（A.J. Hinch）也呼籲，「我們需要球迷別這麼做。」

太空人無緣自力封王，只能等待運動家稍晚輸球，自行跌出美聯西區的競爭行列；另外，為了爭取季後賽主場優勢，太空人也得和洋基在最後一周比出戰績高下，目前兩隊同獲101勝，太空人54敗少輸一場。

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