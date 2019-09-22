MLB／派克斯頓連10場先發勝 洋基40年來第一人

2019-09-22 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



傷癒復出的第三場比賽，史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出本季第二轟，三打數兩安打、帶有兩分打點，幫助投手派克斯頓（James Paxton）成為洋基隊史第六位連十場先發都能摘下勝投的球員，終場洋基以7：2主場擊敗藍鳥。

史丹頓一局下首個打席遭到三振，洋基總教練布恩（Aaron Boone）因為抗議好球帶，遭到三壘審衛斯特（Joe West）驅逐出場，打擊教練譚姆斯（Marcus Thames）也因加入抗爭，被主審瑞哈克（Jeremie Rehak）一同驅趕，這是布恩今年第五度被驅逐，他說，「我總認為自己很能控制情緒，但有幾次我還是要去抗爭，因為我認為是必須的。」

四局下洋基攻破鴨蛋，第一分正是史丹頓適時二壘安打所敲回，洋基這局靠著三支安打得到兩分，比數反超藍鳥，而六局下洋基的四分大局，也是由史丹頓用陽春全壘打帶動攻勢，這是他自6月下旬以來首度開轟。

史丹頓今年因傷錯過大半賽季，能趕在季後賽之前及時回歸，並且逐漸找回兇猛火力，布恩直說，「希望他能維持，帶著良好的節奏，和我們一起為10月準備。」史丹頓則說，「我需要比賽帶動，累積上場時間，去看更多球。」

派克斯頓此役用87球投滿六局，只被敲三支安打，丟掉一分非責失分，防禦率下降至3.73，帶著七次三振收下本季第15勝。

派克斯頓成為洋基近40年來第一位，能連續十場先發都進帳勝投的人，上一個是基德瑞（Ron Guidry），分別在1978和1979年都寫下紀錄，其餘四名前輩都得追溯至1961年前。

被外界推認將在洋基季後賽第一戰領銜先發，派克斯頓坦言，「確實會去想這件事，因為就快到了，我會在季後賽保持平常心的。」