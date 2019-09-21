MLB／柯瑞亞復出兩度開轟 太空人分區封王M1

2019-09-21 15:57 聯合新聞網 綜合報導



柯瑞亞與隊友慶祝。 路透 分享 facebook 太空人明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）本賽季因傷，輾轉缺席80場比賽後，今日對戰天使兩度開轟，好表現讓自己都忍不住振臂搥胸大喊：「我回來了！」，另外隊友打擊也建功，太空人終場6：4擊敗天使，美聯西區分區封王魔術數字降至1(太空人101勝53負，先前已確定取得季後賽門票)。

柯瑞亞本季傷兵纏身，此前才因背部疼痛休兵將近1個月，這次霸氣回歸直接單場雙響痛打天使，針對自己今晚狀態，柯瑞亞表示：「感覺很棒，能抓到打擊的節奏跟時機很棒，今天真的很開心，也讓我信心大增。」

除了柯瑞亞之外，亞土維（Jose Altuve）和布萊格曼（Alex Bregman）本場也是幫助球隊邁向連3年稱霸美西里程碑的重要功臣。亞土維在1局下對決菜鳥巴瑞亞（Jaime Barria）第5球逮中位置偏低滑球，將球掃至左外野，替太空人首局煙火秀拉開序幕，緊接著的布萊格曼也順勢補上1棒，幫助太空人老早取得5分奠定勝基，最後也順利在主場趕走天使。

太空人狀態火燙，近6戰全勝，只要明天再下一城，或同屬美西的運動家不小心輸球，就能連續3年登上分區龍頭寶座，眼看封王機會近在咫尺，亞土維表示：「我們都相當興奮，雖然看起來稀鬆平常，但因為非常希望達成目標，所以大夥現在都很緊張。」