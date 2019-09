MLB／朱立人跟瘋真人開箱 戰友張育成直言好酷

朱立人也瘋開箱照。 擷圖自張育成推特 分享 facebook 全球風靡真人開箱,這波風潮延燒到棒球界,曾跟張育成在印地安人小聯盟體系奮戰,目前在2A亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)的朱立人,特別傳了自己的真人開箱照給戰友,張育成在收到驚喜後,也迫不及待在推特與網友分享。

張育成今日在個人推特,公開一張昔日小聯盟戰友朱立人傳給自己的「真人開箱」照,朱立人守備位置為捕手,因此可見圖中不只有球棒、打擊用頭盔,還有捕手從頭到腳護具,朱立人則在照片正中央身著印地安人球衣,擺出跑姿「真人演出」棒球公仔。

HAHAHA Li-Jen Chu ( Catcher for Akron RubberDucks) sent this to me this morning! So cool!! 🤣

Tag someone who you want to see next? @MLB @Indians @SportsTimeOhio @FOXSportsOH pic.twitter.com/lYqP82f1Hi