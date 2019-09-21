MLB／朱立人跟瘋真人開箱 戰友張育成直言好酷

2019-09-21 15:10 聯合新聞網 綜合報導



朱立人也瘋開箱照。 擷圖自張育成推特 分享 facebook 全球風靡真人開箱，這波風潮延燒到棒球界，曾跟張育成在印地安人小聯盟體系奮戰，目前在2A亞克朗橡皮鴨（Akron RubberDucks）的朱立人，特別傳了自己的真人開箱照給戰友，張育成在收到驚喜後，也迫不及待在推特與網友分享。

張育成今日在個人推特，公開一張昔日小聯盟戰友朱立人傳給自己的「真人開箱」照，朱立人守備位置為捕手，因此可見圖中不只有球棒、打擊用頭盔，還有捕手從頭到腳護具，朱立人則在照片正中央身著印地安人球衣，擺出跑姿「真人演出」棒球公仔。

HAHAHA Li-Jen Chu ( Catcher for Akron RubberDucks) sent this to me this morning! So cool!! 🤣

Tag someone who you want to see next? @MLB @Indians @SportsTimeOhio @FOXSportsOH pic.twitter.com/lYqP82f1Hi — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) September 20, 2019

朱立人這次跟風舉動，不只收到照片的張育成直言「很酷」，網友也在底下逗趣留言：「這個開箱不錯喔！！哪裡買？」。

朱立人為西苑中學出身，2012年與印第安人簽約展開大聯盟之旅，生涯最高曾於2018年升至3A，目前則在2A亞克朗橡皮鴨尋求機會。