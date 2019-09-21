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MLB／大都會阿隆索50轟 大聯盟史上菜鳥第2人

2019-09-21 10:39聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

阿隆索(左)。 美聯社
阿隆索(左)。 美聯社
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大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）劍指全壘打王寶座，今天出戰紅人，敲出本季第50轟，拉開在全壘打排行榜上的領先優勢，並成為大聯盟史上第二位單季送出50轟的新秀，終場大都會以8：1大勝。

阿隆索讓明星賽全壘打大賽冠軍的魔咒失靈，此役敲出下半季個人第20轟，八局下對紅人牛棚投手羅馬諾（Sal Romano）敲出437呎遠的中右外野兩分砲，比數來到5：0。

阿隆索連三場比賽開轟，不僅竄居全壘打王，現在更進一步擴大差距，以50轟傲視群雄的他，暫時以兩轟領先紅人的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）。

阿隆索是史上第一位在大聯盟處女秀球季就完成50轟的新秀，過去大聯盟只有一人在菜鳥球季達到50轟，就是2017年洋基賈吉（Aaron Judge），當時以52轟寫下大聯盟新人紀錄，阿隆索有望在大都會剩下的九場例行賽改寫。

大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）先發七局，被敲四支安打、無失分，防禦率下降為2.51，飆出九次三振，收穫本季第十勝，追平去年成為國聯塞揚獎得主的勝場數。

大都會季後賽希望尚存一線生機，目前是80勝73敗，距離國聯外卡席次有3.5場勝差，除了得拉下國民、釀酒人或小熊其中一隊，還要防止後方的費城人和響尾蛇超車。

大都會大聯盟

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