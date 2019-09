MLB／大都會阿隆索50轟 大聯盟史上菜鳥第2人

阿隆索(左)。 美聯社 分享 facebook 大都會菜鳥阿隆索(Pete Alonso)劍指全壘打王寶座,今天出戰紅人,敲出本季第50轟,拉開在全壘打排行榜上的領先優勢,並成為大聯盟史上第二位單季送出50轟的新秀,終場大都會以8:1大勝。

阿隆索讓明星賽全壘打大賽冠軍的魔咒失靈,此役敲出下半季個人第20轟,八局下對紅人牛棚投手羅馬諾(Sal Romano)敲出437呎遠的中右外野兩分砲,比數來到5:0。

阿隆索連三場比賽開轟,不僅竄居全壘打王,現在更進一步擴大差距,以50轟傲視群雄的他,暫時以兩轟領先紅人的蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)。

