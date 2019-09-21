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MLB／季前預測只排分區第四 勇士連兩年稱霸國東

2019-09-21 10:25聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

亞古納全壘打也助勇士在國聯東區封王。 美聯社
亞古納全壘打也助勇士在國聯東區封王。 美聯社
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季前預測只在國聯東區排名第四的勇士，打臉一票專家，今天以6：0完封巨人後，國聯東區封王魔術數字歸零，確定連續兩年以分區冠軍之姿進軍季後賽，總教練史尼克（Brian Snitker）笑說：「這感覺是世界上最棒的。」

賽前距離分區封王只剩最後一步，勇士一開賽就加足馬力朝分區王座直奔而去，弗里曼（Freddie Freeman）首局就以高飛犧牲打助勇士先馳得點，奧比斯（Ozzie Albies）第三局敲出安打追加1分，亞古納（Ronald Acuna Jr.）和麥肯（Brian McCann）在第五、六局各添一發兩分砲，轉眼來到6：0。

亞古納在單場四打席全數上壘，包括2安打與2保送，第五局的兩分砲是他的本季第41轟，打點推進至101分，但外界現在更關心他的盜壘數，只要亞古納一站上壘包就期待他啟動腳步，因為他目前累積37盜，距離史上只有四名會員的「40轟、40盜俱樂部」不遠了。

先發投手佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）投8局只被敲出3安打、無失分，沒給巨人任何追趕機會，最終收下本季第8勝，勇士在他的近12場先發，全數成為勝方。

MLB Network季前邀請18位專家預測分區冠軍，14人在國聯東區看好國民，3人相中費城人，1人選擇大都會，勇士在沒人看好的情況下，完成連兩年分區封王。

這些預測都看在勇士眼裡，史尼克說：「沒人預期我們辦得到，多數人在季前預測都把我們排在第四，這就是我們的拚戰動力。」去年勇士在分區系列賽以1勝3敗不敵道奇，今年捲土重來尋求再上層樓，史尼克說：「去年我們在季後賽敲門，但今年我們要待一段時間了。」

勇士尼克

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