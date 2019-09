MLB／季前預測只排分區第四 勇士連兩年稱霸國東

亞古納全壘打也助勇士在國聯東區封王。 美聯社 分享 facebook 季前預測只在國聯東區排名第四的勇士,打臉一票專家,今天以6:0完封巨人後,國聯東區封王魔術數字歸零,確定連續兩年以分區冠軍之姿進軍季後賽,總教練史尼克(Brian Snitker)笑說:「這感覺是世界上最棒的。」

賽前距離分區封王只剩最後一步,勇士一開賽就加足馬力朝分區王座直奔而去,弗里曼(Freddie Freeman)首局就以高飛犧牲打助勇士先馳得點,奧比斯(Ozzie Albies)第三局敲出安打追加1分,亞古納(Ronald Acuna Jr.)和麥肯(Brian McCann)在第五、六局各添一發兩分砲,轉眼來到6:0。

亞古納在單場四打席全數上壘,包括2安打與2保送,第五局的兩分砲是他的本季第41轟,打點推進至101分,但外界現在更關心他的盜壘數,只要亞古納一站上壘包就期待他啟動腳步,因為他目前累積37盜,距離史上只有四名會員的「40轟、40盜俱樂部」不遠了。

No. 4️⃣1️⃣



Ronald Acuña Jr. sends this one deep into the Atlanta night.#Braves | #ChopOn pic.twitter.com/SzmVzaN1ya