MLB／紅襪比賽打最久 教頭柯拉：對手更拖

2019-09-21 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪教頭柯拉。 美聯社 分享 facebook 紅襪今年戰績和上季呈現斷層，就連比賽時間也變得「又臭又長」，平均每場比賽3小時25分，比下大聯盟所有隊伍，不過總教練柯拉（Alex Cora）認為錯不在己，是對手比較會拖時間。

紅襪今年有四場比賽打超過五小時、16場超過四小時、30場超過三小時40分，場均時間比起全聯盟第二名的勇士隊還多出八分鐘，但柯拉卻說，「除非規則改變，不然我不認為可以做些什麼，我們的人在場上很順暢，熱身也只投八球，是其它因素讓比賽變慢的。」

紅襪不同的投捕之間有許多套暗號，有沒有可能造成比賽節奏緩慢？柯拉回應，「我知道你們會這麼說，但我們是唯一就算沒有人在壘包上，對手也會變換暗號的隊伍，要說我們拖慢比賽，對手比我們更拖，或許是這樣，我們的比賽才會打得比較久。」

事實上，在今年124位投超過100局以上的大聯盟投手中，只有一人平均出手時間花費20秒以下，普萊斯（David Price）每球要準備29.6秒，是所有人當中最長，其它紅襪先發輪值，羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）為25.6秒，波瑟羅（Rick Porcello）和塞爾（Chris Sale）分別是24.2秒、23秒，也不算快速。

今年將是紅襪隊史第三季比賽時間勇冠全聯盟，柯拉卻對於大聯盟增設「投手計時器」不置可否，只坦承小聯盟升上來的新秀，的確在習慣計時器後，節奏比較快速。