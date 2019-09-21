親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

要官員下台！韓國反對黨「剃頭抗議」竟源自孔子？

命理師用撲克牌算蔡英文運勢！分析2020韓蔡對決最終結局

運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
健行筆記0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美彰化/八卦山天空步道
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

MLB／紅襪比賽打最久 教頭柯拉：對手更拖

2019-09-21 09:22聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅襪教頭柯拉。 美聯社
紅襪教頭柯拉。 美聯社
分享
紅襪今年戰績和上季呈現斷層，就連比賽時間也變得「又臭又長」，平均每場比賽3小時25分，比下大聯盟所有隊伍，不過總教練柯拉（Alex Cora）認為錯不在己，是對手比較會拖時間。

紅襪今年有四場比賽打超過五小時、16場超過四小時、30場超過三小時40分，場均時間比起全聯盟第二名的勇士隊還多出八分鐘，但柯拉卻說，「除非規則改變，不然我不認為可以做些什麼，我們的人在場上很順暢，熱身也只投八球，是其它因素讓比賽變慢的。」

紅襪不同的投捕之間有許多套暗號，有沒有可能造成比賽節奏緩慢？柯拉回應，「我知道你們會這麼說，但我們是唯一就算沒有人在壘包上，對手也會變換暗號的隊伍，要說我們拖慢比賽，對手比我們更拖，或許是這樣，我們的比賽才會打得比較久。」

事實上，在今年124位投超過100局以上的大聯盟投手中，只有一人平均出手時間花費20秒以下，普萊斯（David Price）每球要準備29.6秒，是所有人當中最長，其它紅襪先發輪值，羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）為25.6秒，波瑟羅（Rick Porcello）和塞爾（Chris Sale）分別是24.2秒、23秒，也不算快速。

今年將是紅襪隊史第三季比賽時間勇冠全聯盟，柯拉卻對於大聯盟增設「投手計時器」不置可否，只坦承小聯盟升上來的新秀，的確在習慣計時器後，節奏比較快速。

紅襪大聯盟勇士

相關新聞

MLB／季前預測只排分區第四 勇士連兩年稱霸國東

2019-09-21 10:25

MLB／赫曼今年不再出賽 洋基季後賽輪值陷麻煩

2019-09-21 08:11

MLB／執教生涯最美妙之處 波奇：看新秀初登板

2019-09-21 08:00

MLB／百敗球季後續約馬丁利 基特：他是正確的人

2019-09-21 07:56

MLB／洋基美東封王 放眼世界大賽 教頭：我們無法阻擋

2019-09-20 23:58

MLB／瑞佐神速復出還開轟 小熊仍輸紅雀吞3連敗

2019-09-20 15:27

MLB／今日戰績表 洋基吞天使奪百勝取得季後賽門票

2019-09-20 11:55

MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

2019-09-20 11:33

MLB／馬林魚本季最大驚奇 馬丁利保住飯碗了

2019-09-20 11:22

MLB／印地安人連贏老虎17場 張育成先發未敲安

2019-09-20 11:02

MLB／洋基美東封王 布恩締造領軍兩季均達百勝

2019-09-20 09:30

MLB／勇士分區封王差一步 亞古納最期待滿21歲能喝酒了

2019-09-20 09:08

MLB／前一晚等3小時沒封王 洋基球員凌晨一點才散場

2019-09-20 08:16

MLB／洋基有麻煩了 18勝赫曼家暴遭調查恐禁賽

2019-09-20 07:34

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

MLB／成功不必在我 沙巴西亞不在意季後賽沒他

2019-09-19 19:08

MLB／柯爾單季300K達陣 百勝太空人晉季後賽

2019-09-19 16:25

MLB／今日戰績表 柯爾飆10K太空人連3季百勝

2019-09-19 14:23

MLB／第11位兩千勝教頭 巨人波奇名人堂穩了

2019-09-19 13:20

MLB／阿隆索50轟M1 大都會改寫隊史全壘打數

2019-09-19 12:14

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00
看更多

熱門文章

中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

2019-09-20 12:41

NBA／威廉森起跳摸高紀錄不保 杜克大一後衛超越前輩

2019-09-20 13:11

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

中職／桃猿新隊名 日媒證實：桃園樂天金鷲

2019-09-21 07:03

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

MLB／馬林魚本季最大驚奇 馬丁利保住飯碗了

2019-09-20 11:22

NBA／季後賽與世界盃碰壁 安戴托昆波坦承得練三分

2019-09-20 12:23

NBA／羅德曼新紀錄片推出 感念湯瑪斯昔日提攜之恩

2019-09-20 17:26

NBA／快艇營造團隊氣氛 打漆彈、搭船釣魚樣樣來

2019-09-20 12:28

NBA／讓諾維茨基入股獨行俠 庫班：絕對有有這打算

2019-09-20 12:45

NBA／大力駁斥巴特勒毒瘤說 瑞迪克：樂意再跟他搭檔

2019-09-20 13:15

中職／林靖凱客串投手 意外寫下另類紀錄

2019-09-20 19:09

NBA／盼唐斯師法約柯奇 訓練師：他可以成為7呎後衛

2019-09-20 13:45

NBA／法小將世界盃表現驚豔 戈貝爾、佛尼爾出面掛保證

2019-09-20 17:25

日職／宋家豪連14場出賽無失分 西武封王魔術數字再降

2019-09-20 20:33

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

中職／林安可本季提前關機 保留明年爭取新人王資格

2019-09-20 16:25

NBA／柯瑞熱愛爆米花 勇士新主場特製逗趣壁畫

2019-09-20 17:22

中職／贏球模式只有一套 統一獅要力求改變

2019-09-20 17:53

NBA／羅德曼爆猛料 瑪丹娜曾出6億要我讓她懷孕

2019-09-20 16:58

SBL／原璞園大將簡浩轉戰裕隆 落腳第四支球隊

2019-09-20 16:20

MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

2019-09-20 11:33

MLB／印地安人連贏老虎17場 張育成先發未敲安

2019-09-20 11:02

MLB／洋基美東封王 放眼世界大賽 教頭：我們無法阻擋

2019-09-20 23:58

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

中職／培養林安可成二刀流 獅隊向火腿隊取經

2019-09-20 18:53

NBA／與哈沃德爭先發 麥基：盼一起轟炸籃框

2019-09-21 09:05

MLB／赫曼今年不再出賽 洋基季後賽輪值陷麻煩

2019-09-21 08:11

MLB／今日戰績表 洋基吞天使奪百勝取得季後賽門票

2019-09-20 11:55

MLB／瑞佐神速復出還開轟 小熊仍輸紅雀吞3連敗

2019-09-20 15:27

中職／林安可本季停機 明年「二刀流」搶新人王

2019-09-20 23:37

羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44

MLB／百敗球季後續約馬丁利 基特：他是正確的人

2019-09-21 07:56

中職／新莊、桃園都因雨延賽

2019-09-20 17:36

橄欖球世界盃日本開打 櫻之勇士要為全職業化奠基

2019-09-20 11:12

延長到2021年！新航宣布繼續冠名贊助F1新加坡大獎賽

2019-09-20 11:00

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

NBA／防違規招募 擬每年抽5隊調查與經紀人通訊紀錄

2019-09-20 18:43

恰是傳奇7／生涯又長又穩 「恰式打法」是關鍵

2019-09-21 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top