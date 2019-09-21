MLB／執教生涯最美妙之處 波奇：看新秀初登板

2019-09-21 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



巨人教頭波奇（Bruce Bochy）即將在今年季後退休，剛在本周達成2000勝里程碑的他，回顧這25年的總教練生涯，他說每年看著新秀在大聯盟演出處女秀，正是這份工作其中一個最美妙的地方。

波奇說：「那或許是這項工作最棒的部分吧！我們看著球員第一次來到這裡，看到他們有多興奮。」波奇的第2000勝在周四擊敗紅襪到手，該役的最後一任投手法蘭柯（Enderson Franco），是巨人本季第12位生涯首登大聯盟的新秀，或許也是波奇退休前所見證的最後一次菜鳥初登板。

這些珍貴的菜鳥處女秀裡，波奇肯定最難忘2014年9月14日的比賽，巨人在這場比賽以0：17慘敗給道奇，但比賽誕生一項另類紀錄，波奇成為大聯盟史上第一位換上自己的兒子接替投球、演出生涯初登板的總教練，布萊特‧波奇（Brett Bochy）中繼1.1局失2分。

波奇在芬威球場達陣2000勝，作為球場主人的紅襪也不失禮，昨天賽前為他送上退休禮物，是一張刻有「2000」的椅子；紅襪總教練柯拉（Alex Cora）還告訴波奇，還有一份禮物要給他，但不會在球迷面前曝光。

波奇的退休生活可能不會清閒太久，出生於法國的他，曾在今年6月與法國棒協人員碰面，近日接受訪問時透露對於接掌2021年經典賽法國隊兵符的興趣。波奇表示，「我不知道會不會是我，但如果是我，那應該會很有意思。」