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MLB／百敗球季後續約馬丁利 基特：他是正確的人

2019-09-21 07:56聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

領軍四季，馬林魚不曾站上五成勝率，總教練馬丁利（Don Mattingly）獲得兩年續約後有期許，「當我的工作結束時，希望這是一支年年贏球的好球隊。」

馬林魚今天在記者會上正式公布，馬丁利續約兩年，2022年為雙方選擇權，明年球季展開時，馬丁利將成為隊史第一位執教進入第五季的總教練；球團CEO基特（Derek Jeter）說：「當我想著我們希望由誰帶領這支球隊繼續前進時，馬丁利就是那個正確的人。」

基特表示，兩人在這兩年來有許多談話，一起分享那些沮喪的情緒，「但Don相信我們的眼光，相信我們的方向，也展現了對年輕陣容的耐心，他了解我們正在重建這支球隊。」

馬丁利說，自己在球員時期效力洋基14年，共遇過12位總教練，所以他能體會，「當球隊戰績不夠好時，作為球員，你總會開始想『這傢伙明年是不是不會回來了』。」但基特做出了不一樣的決定，馬丁利說：「在我們前一次碰面時，他給我的感覺就像是相信我，我是這份工作的正確人選。」

基特解釋，留下馬丁利的最大考量，是希望維持休息室的穩定，「當你是年輕球員時，會希望在休息室內看到熟悉的面孔，Don是那種能為年輕球員帶來影響的人。」

馬林魚至今天賽前累積99敗，今年難躲百敗球季，但球團期望從明年開始翻轉命運，大聯盟排名第四的農場陣容可以發始發芽，馬丁利說：「我每天都看球探報告，看我們的小聯盟球員們的表現，我看到天賦就要來了，希望當我的工作結束時，這是一支每年都能贏球、都有爭冠實力的球隊，那也是我來到邁阿密的目標。」

馬丁基特馬林魚

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