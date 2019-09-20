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MLB／瑞佐神速復出還開轟 小熊仍輸紅雀吞3連敗

2019-09-20 15:27聯合新聞網 綜合報導

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大聯盟例行賽接近尾聲，位處季後賽邊緣的球隊無不卯足全力衝刺，希望搭上末班車，小熊剛好就是球隊之一，無奈近幾場勝利女神似乎都不賞臉，今日對戰紅雀盡管明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo ）回歸，仍無法挽救頹勢，以4-5輸球作收，吞下3連敗。

瑞佐幾天前才在對戰海盜比賽為了趕著處理內野滾地球，踩步時腳掌不慎「翻船」，MRI結果為拉傷，原本需要時間休養，好在恢復快速，今天對紅雀一復出就開轟，但在紅雀先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）8局8K好投壓制下，小熊打線難展拳腳，仍無力回天，輸球之後，小熊外卡排名落至國聯第3，與原先同排名的釀酒人有1場勝差。

雖瑞佐復出無法帶領球隊突破輸球困境，但隊友還是給予相當大肯定，先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks） 就說：「他復出對球隊影響很大，他過去幾天為復出所做的努力令人難以置信。他是球隊的領導之一。當他回到場上，每個人感覺都振作起來了。」

瑞佐回歸這一劑強心針結果看來作用不大，現在季後賽逼近，若小熊無法順利止血，進入季後賽的機會將會越趨渺茫。當家主砲瑞佐趕在今天重回球場正是有此體認，於賽後訪問時他說：「我們時間所剩不多，我們現在必須進入狀況並贏球。我愛這支球隊，我想要替他們比賽。」

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