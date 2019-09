MLB／瑞佐神速復出還開轟 小熊仍輸紅雀吞3連敗

分享 facebook 大聯盟例行賽接近尾聲,位處季後賽邊緣的球隊無不卯足全力衝刺,希望搭上末班車,小熊剛好就是球隊之一,無奈近幾場勝利女神似乎都不賞臉,今日對戰紅雀盡管明星一壘手瑞佐(Anthony Rizzo )回歸,仍無法挽救頹勢,以4-5輸球作收,吞下3連敗。

瑞佐幾天前才在對戰海盜比賽為了趕著處理內野滾地球,踩步時腳掌不慎「翻船」,MRI結果為拉傷,原本需要時間休養,好在恢復快速,今天對紅雀一復出就開轟,但在紅雀先發投手弗列爾提(Jack Flaherty)8局8K好投壓制下,小熊打線難展拳腳,仍無力回天,輸球之後,小熊外卡排名落至國聯第3,與原先同排名的釀酒人有1場勝差。

雖瑞佐復出無法帶領球隊突破輸球困境,但隊友還是給予相當大肯定,先發投手漢崔克斯(Kyle Hendricks) 就說:「他復出對球隊影響很大,他過去幾天為復出所做的努力令人難以置信。他是球隊的領導之一。當他回到場上,每個人感覺都振作起來了。」

瑞佐回歸這一劑強心針結果看來作用不大,現在季後賽逼近,若小熊無法順利止血,進入季後賽的機會將會越趨渺茫。當家主砲瑞佐趕在今天重回球場正是有此體認,於賽後訪問時他說:「我們時間所剩不多,我們現在必須進入狀況並贏球。我愛這支球隊,我想要替他們比賽。」

Anthony Rizzo returned the only way he could



With the Undertaker's theme ⚰️



(via @Cut4)pic.twitter.com/JYbWNSo1rd