MLB／馬林魚本季最大驚奇 馬丁利保住飯碗了

2019-09-20 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



馬林魚總教練馬丁利。 美聯社 分享 facebook 馬林魚本季最大驚奇，或許在今天出現了，原被預期將在季後丟掉飯碗的馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly），與球團達成延長合約共識，預計在明天正式公布這筆兩年合約，馬丁利將成為隊史第一位領軍進入第五季的教頭。

兩天前刊出的「今日美國」報導，點名10位可能在季後丟掉工作的總教練，第一個名字就出現馬丁利，但今天出現令人意外的發展，多家媒體皆報導，馬林魚已在今天與馬丁利達成延長合約共識，雙方再簽兩年。

馬丁利在2016年接下馬林魚兵符，率領這支球隊的時期，與台灣左投陳偉殷全數重疊，而他領軍四季以來全數未達五成勝率，加上今年在內，將連續兩季在國聯東區墊底。

馬林魚戰績遲遲沒有起色，外界關心馬丁利的飯碗已久，今年球季多次被問到明年去留，馬丁利都表態希望繼續帶領這支球隊，而球團CEO基特（Derek Jeter）則是始終未給正面答覆。

報導指出，馬林魚預計在明天正式公布合約，一旦馬丁利確定留任，他將成為隊史第一位領軍進入第五季的總教練，過往萊契曼（Rene Lachemann）和岡薩雷茲（Fredi González）都是在第四季下台；此外，馬丁利目前率領馬林魚636場比賽，已是隊史第一，累積272勝排名第三，距離排名第二的岡薩雷茲276勝和第一的麥基恩（Jack McKeon）281勝也不遠了。