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MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

2019-09-20 11:33中央社 洛杉磯19日專電

張育成 中央社
張育成 中央社
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在美國職棒大聯盟打拚的台灣好手張育成一則拉筋伸展的影片受到熱烈討論。他表示，拉筋是每天到球場必做的工作，目的放鬆身體、避免受傷。

克里夫蘭印地安人隊官方推特（Twitter）10日貼出一則張育成劈腿拉筋的影片，底下留言區討論熱烈，有人說光看就覺得痛，有人讚嘆這柔軟的筋骨，就連大聯盟官方頻道Cut4也來留言。

張育成日前受訪時表示，訓練的過程中，最重視身體的柔軟度，每天到球場換好衣服之後，第一件事就是到重訓室做滾筒、拉筋，每天不斷，慢慢身體的筋骨就會比較柔軟。

在推特上受到熱烈討論的影片，拍攝於比賽前幾分鐘，當時兩隊都已經完成當日的賽前練習，野手聚集在外野草皮上，以動態暖身的方式維持身體熱度，等候比賽開打。

張育成除了可以雙腳大角度劈開，上半身貼緊地上之外，還能夠一邊走動一邊把腿部高高踢起，以金雞獨立的方式讓腳掌高過頭部。張育成說，把身上的筋骨拉開來，身體的感覺比較輕鬆，也比較不容易受傷。

記者問他，因為游擊手出身特別重視柔軟度嗎？張育成回答這倒未必，同樣在印地安人體系兩名台灣選手的柔軟度都比自己好，包括身材壯碩的捕手朱立人、投手江少慶都很重視拉筋這個動作。

身為大聯盟菜鳥，張育成除了柔軟度受到注目，登錄的英文名字Yu Chang也因為諧音英文You，而在球員週的綽號球衣獲得討論。

記者好奇，張育成為何登錄Yu Chang，而非完整的Yu-Cheng Chang，他的回答解開了不少人的疑惑。張育成說：「純粹是為了好念。」

幾年前教練問他，「你喜歡人家怎麼叫你，要叫你Yu，還是Chang」。張育成覺得，叫Yu-Cheng Chang太拗口，希望教練隊友叫他Yu或Yu Chang就好，就登錄為Yu Chang，也就是「張育」省略了「成」字。

效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的台灣好手張育成（左）柔軟度過人。他說每天到球場的...
效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的台灣好手張育成（左）柔軟度過人。他說每天到球場的第一件事就是拉筋，保持身體柔軟可以避免受傷。 中央社
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張育成大聯盟印地安人

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