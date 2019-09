MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

張育成 中央社 分享 facebook 在美國職棒大聯盟打拚的台灣好手張育成一則拉筋伸展的影片受到熱烈討論。他表示,拉筋是每天到球場必做的工作,目的放鬆身體、避免受傷。

克里夫蘭印地安人隊官方推特(Twitter)10日貼出一則張育成劈腿拉筋的影片,底下留言區討論熱烈,有人說光看就覺得痛,有人讚嘆這柔軟的筋骨,就連大聯盟官方頻道Cut4也來留言。

張育成日前受訪時表示,訓練的過程中,最重視身體的柔軟度,每天到球場換好衣服之後,第一件事就是到重訓室做滾筒、拉筋,每天不斷,慢慢身體的筋骨就會比較柔軟。

在推特上受到熱烈討論的影片,拍攝於比賽前幾分鐘,當時兩隊都已經完成當日的賽前練習,野手聚集在外野草皮上,以動態暖身的方式維持身體熱度,等候比賽開打。

