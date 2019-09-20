MLB／洋基美東封王 布恩領軍兩季均達百勝史上首位

2019-09-20 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基慶祝封王。 歐新社 分享 facebook 七年等待，洋基終於再嘗美聯東區冠軍滋味，今天在日籍投手田中將大先發七局失一分、本季第11勝帶領下，在主場以9：1擊敗天使，將分區封王魔術數字歸零，繼2012年後再收美東王座；這一勝也是洋基本季第100勝，總教練布恩（Aaron Boone）成為史上第一位執教前兩年都締造百勝球季的總教練。

洋基前天賽後就已將分區封王魔術數字降到M1，但昨天自己沒能擊敗天使，美東居次的光芒也在歷經延長11局比賽後以8：7力克道奇，讓洋基的封王派對只能延後登場，今天先發任務交到田中將大手中。

田中將大以86球先發七局，只被敲出四支安打，唯一失分是在第四局被卡洪（Kole Calhoun）敲出陽春砲，一甩近兩戰合計九局失八分的不穩，為洋基捍衛領先。

Yankees clinch and it burns so fucking good @short_porch

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洋基的9分有7分靠全壘打轟下，勒梅休（DJLeMahieu）在第二局敲出三分砲，為洋基先馳得點，賈納（Brett Gardner）第四局貢獻陽春砲，第六局再掃兩分打點二壘安打，第八局輪到梅賓（Cameron Maybin）和弗瑞茲爾（Clint Frazier）開砲，將領先差距擴大為9：1。

儘管領先差距達8分，洋基仍在第九局推出終結者查普曼（Aroldis Chapman）關門，兩人出局後被卡洪敲出安打，仍以再見三振為洋基底定勝利。

洋基隊史前一次取得分區冠軍已是2012年，但該年在美聯冠軍賽遭老虎橫掃；洋基接下來六年共三度進入季後賽，但全數都是外卡，直到今年才終於再次站上美東之巔。

更難能可貴的是，本季洋基在傷兵人數刷新大聯盟紀錄的情況下，還能強勢取得美東冠軍，布恩以菜鳥教頭接掌洋基兵符的前兩季都率領球隊進入季後賽，且全數都達百勝球季，執教功力開始獲得肯定，賽後不居功，只說：「我們還有更重要的事要辦，但今晚還是先慶祝吧！這真的太棒了。」

田中將大被隊友灑香檳。 路透 分享 facebook 田中將大(右)奪下勝投與隊友相擁。 路透 分享 facebook