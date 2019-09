MLB／洋基美東封王 布恩領軍兩季均達百勝史上首位

洋基慶祝封王。 歐新社 分享 facebook 七年等待,洋基終於再嘗美聯東區冠軍滋味,今天在日籍投手田中將大先發七局失一分、本季第11勝帶領下,在主場以9:1擊敗天使,將分區封王魔術數字歸零,繼2012年後再收美東王座;這一勝也是洋基本季第100勝,總教練布恩(Aaron Boone)成為史上第一位執教前兩年都締造百勝球季的總教練。

洋基前天賽後就已將分區封王魔術數字降到M1,但昨天自己沒能擊敗天使,美東居次的光芒也在歷經延長11局比賽後以8:7力克道奇,讓洋基的封王派對只能延後登場,今天先發任務交到田中將大手中。

田中將大以86球先發七局,只被敲出四支安打,唯一失分是在第四局被卡洪(Kole Calhoun)敲出陽春砲,一甩近兩戰合計九局失八分的不穩,為洋基捍衛領先。

Yankees clinch and it burns so fucking good @short_porch

pic.twitter.com/gl7zVLIydG