MLB／勇士分區封王差一步 亞古納最期待滿21歲能喝酒了

2019-09-20 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



亞古納。 美聯社 分享 facebook 成為大聯盟史上最年輕的單季40轟、30盜締造者，勇士二年級生亞古納（Ronald Acuña Jr.）說：「比起來，即將取得分區冠軍更令我興奮。」去年此時還不滿21歲的他，無法在封王派對上喝酒，但今年不一樣了。

勇士今天以5：4收拾費城人後，國聯東區封王魔術數字只剩M1，距離連續兩年稱霸分區只剩最後一步，明天若勇士擊敗巨人或馬林魚擊敗國民，勇士都能拋下封王彩帶。

亞古納此役在第三局敲出兩分砲，本季第40轟出爐，加上已在口袋裡的37盜，他以21歲之齡成為史上最年輕的40轟、30盜紀錄保持人，且距離40盜也只有三次的差距，過往只有四人曾達成這項「40-30」高難度成就，前一回為2006年索利安諾（Alfonso Soriano）。

亞古納表示，能與曾達這些成就的前輩齊名，對他意義重大，但這些紀錄從來不在他的鎖定目標內，「我從未在意這些數據，也不覺得有壓力，如果我敲出全壘打，那很棒，如果沒有也不會怎樣，盜壘也是一樣。」

「老實說，此刻即將封王更令我感到興奮。」亞古納表示，「這是我們一整年都在追求的目標，我們全部都會帶著不變的能量與熱情上場，贏得比賽，然後慶祝封王。」亞古納的興奮有原因，他說：「去年他們不讓我喝酒，但今年不一樣了。」