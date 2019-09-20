MLB／前一晚等3小時沒封王 洋基球員凌晨一點才散場

2019-09-20 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基昨天沙巴西亞(中)先發，但最終敗給天使。 歐新社 分享 facebook 凌晨一時、已經結束比賽三小時的洋基球場，會是怎樣的風景？至少，前一晚的洋基球場很不一樣，球員自行決定留下等待另一地比賽結果，觀戰過程輕鬆且熱鬧，總教練布恩（Aaron Boone）說正是這些小事，看出今年洋基的凝聚力。

洋基的美聯東區封王魔術數字在前天賽後就已經降到M1，昨天若自己擊敗天使或光芒輸給道奇，都能完成美東稱霸，洋基先一步以2：3落敗，布恩走進新聞室受訪時表示，「我們會留下來」，他並未要球員留下關心另一地比賽，但子弟兵們自主決定留下。

這場在西岸的比賽，打到延長11局才分出勝負，由光芒以8：7帶走勝利，洋基的封王派對確定推遲，此時的時間已是美東凌晨12時50分，距離洋基的比賽結束已經接近三小時。

光芒贏球後，布恩再次走進新聞室，他向仍留在現場的媒體表示，這三個小時內，一直可以聽到球員在各個小房間內傳來的聲音，「有時你覺得比賽要結束了吧，有時又怕說錯話。」他說球員們喜歡聚在一起，正是這些小事凝聚了球隊，雖然沒能在這天將魔術數字歸零，「但我們準備好繼續上場作戰了。」

「如果比賽打到12局，我就要去睡了。」這是布恩的玩笑話，他說：「我已經準備好，如果我的球員們決定留下，我也會和他們在一起。」