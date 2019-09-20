MLB／洋基有麻煩了 18勝赫曼家暴遭調查恐禁賽

2019-09-20 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



赫曼。 美聯社 分享 facebook 季後賽的腳步逼近，如今洋基卻面臨可能在10月大賽少了陣中勝投王赫曼（Domingo Germán）的窘境，他因涉嫌家暴，正遭大聯盟調查中，目前先停止出賽七天，根據調查結果可能還將面臨延長禁賽處分。

洋基今天發布新聞稿，證實本季以18勝暫列大聯盟第二的赫曼因家暴遭到調查，球團將配合調查，「家暴不該存在於社會，也不該被容忍，我們將遵從大聯盟的指示，配合調查過程。」目前並未有關於赫曼家暴的報案資料，但紐約媒體指出，赫曼可能是在本周與女友因口角導致肢體衝突，打了女友巴掌，且全程被大聯盟辦公室人員目擊。

赫曼在昨天對天使之戰出賽，中繼2.1局退場，總教練布恩（Aaron Boone）今天在記者會上承認，昨天已經聽到一些耳語，略知赫曼惹上家暴麻煩，但今天開車前往球場的路上，才收到消息知道赫曼遭到禁賽。再被進一步追問洋基是否在知情後仍讓赫曼先發，布恩表示無法回覆，洋基公關也擋下這個提問。

洋基現在面臨更大的麻煩，就是季後賽即將開打，卻可能少了王牌投手，布恩坦言季後賽的投手規畫大受影響，「無法否認赫曼對球隊的重要性。」但他強調，「把棒球先放在一邊，這是更大的問題，當你聽到任何關於家暴的字眼，這能讓你停下任何動作，我必須稱讚大聯盟與球員工會這些年來所做的努力，確立了防止家暴條例。」

布恩表示，洋基將先等待調查結果出爐，但也不得不先擬定計畫，「我們必須以他可能不在陣中，先有其他計畫，這和因傷失去其他球員的狀況是一樣的。」