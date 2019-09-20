全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

如果我問天使外野手卡洪（Kole Calhoun）、運動家游擊手塞米恩（Marcus Semien）和響尾蛇三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）等三名球員有何共通之處，相信大多數球迷可能第一時間都會語塞、答不出來。（本文所有數據資訊截至9月19日）

卡洪，31歲，是外野傳球臂力出色的右外野手，並且具備不錯的上壘能力；塞米恩，29歲，是守備功夫中規中矩、在運動家穩定出賽的游擊手；艾斯柯巴，30歲，委內瑞拉人，原本是內外野兼修的守備組工具人，近年成為固定先發的三壘手或游擊手。乍看之下，除了年齡相仿，實在找不到這三個人究竟有什麼共通點。

筆者之所以特別挑出這三個人，是因為他們三人今年都揮出了至少30支以上的全壘打。卡洪，31支。塞米恩，31支。艾斯柯巴，35支。

天使外野手卡洪(左)和運動家游擊手塞米恩(右)本季至今都打出創生涯新高的31隻全壘打，兩人都比去年球季多了十幾轟。 2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

如果沒有特意去查數據、單憑印象看待這三名球員，相信絕大多數的球迷都會對這三人本季都揮出至少30支全壘打的事實，感到意外。卡洪長打能力不算差，生涯單季最多是2015年的26轟，但過去三季至少都打137戰的他，卻沒有一年的全壘打數量超過20支；塞米恩向來是以守備見長的選手，打擊不是他之前的強項，今年以前生涯六個賽季沒有一季的進攻指數優於聯盟平均，單季全壘打數最多也未達30；而艾斯柯巴是直到上季才破繭而出，繳出突破性的打擊成績單，但整年151場出賽也不過揮出23轟。

事實上，今年意外擊出超過30支全壘打的打者根本是多到不勝枚舉，不單單只是上述被拉出來強調的三位球員而已，筆者只是想用這三人出乎意料的共同之處，帶出文章接下來要探討的重點：大聯盟本季累積30支以上全壘打的打者數量，已達到歷史新高。

今年美國職棒全壘打滿天飛的情況持續到現在，目前打出30轟的球員數已創下歷史新高。 美聯社 分享 facebook

到目前為止，大聯盟今年有多達52人累積至少30支全壘打，這個數字已經打破了先前1996年47人的歷史紀錄。本季共有684名非投手的打者留下上場打擊的記錄，但其中就有52人是30轟級打者，7.6％的比例也是史上最高。

更別提這個球季達標20轟的打者，簡直只能用「氾濫」兩個字來形容，現階段已經有118個至少20轟的打者，平均每隊大概就會又四名20轟的球員。更甚者，若我們以300打席作為有在常態性出賽的指標，今年大聯盟共有268位常態性出賽打者，而其中就有117人累積至少20支全壘打，佔比高達43.7％（亦為史上最高）。換句話說，幾乎有「一半」常態性出賽的球員都打了20支以上（含）的紅不讓，顯示至少在今年，達到20轟這個數字已經不能代表球員具備優良的全壘打火力。

至於「單季30轟」，在今年感覺起來好像也不怎麼稀奇了。五年前的2014年，全季只有11名30轟級打者、一名40轟級強打，達到30轟基本上就是全聯盟前2%的重砲手，而40轟就足以讓你當上大聯盟全壘打王（那季的全壘打王就是揮出40發全壘打的克魯茲（Nelson Cruz））。不過來到今年，30轟只能讓你排進全壘打榜前50名，就算突破40轟，也還要跟其他七名打者之冠。

必須承認的是，2014年是大聯盟過去40年來得分效率最差的一年，所以低迷的全壘打數字確實有些極端，但跟今年的數字相較，更能凸顯出過去五年來，大聯盟整體的進攻環境出現了多麼天翻地覆的變化。

值得一提的是，雖然30轟打者變多了，但40轟打者的數量卻沒有跟著締造歷史新猷。這個現象反映出的可能趨勢是：愈來愈多原本火力平庸、普通的打者，躍升過去我們認為長打產出優異的等級，但原本就身為超級重砲的全壘打型打者，似乎卻沒有像那些火力平庸、普通的打者一樣，獲得明顯的全壘打產量提升。

落磯三壘手亞瑞納多目前打出40轟，其實跟他過去四季的38、37、41、42轟相差不大。 美聯社 分享 facebook

上述這些發展的背後，有一個關鍵因素，那就是「大聯盟用球改變」的問題。今年大聯盟跟3A的用球，已經受到非官方研究和大聯盟官方證實，空氣阻力係數較低、飛行距離較遠，所以造成全聯盟整體全壘打數增加，多項史上全壘打紀錄都被刷新的狀況。

用球轉變最直接影響的是，那些在以往只會飛到警戒區、沒辦法飛越全壘打牆的飛球，現在都有可能變成剛剛好出牆的全壘打。而受惠於這一點最多的打者，是原本全壘打力量中等或中下的選手，因為他們有一部分原先不會出牆的飛球，現在都成了紅不讓。反觀原本揮棒力量就很強、全壘打火力驚人的選手，就比較吃虧，因為他們本來就能打出很遠的全壘打，用球的飛行距離增加只是讓他們的全壘打飛得更遠，反而不會讓他們的開轟數量有所成長。

今年跟去年相較，全壘打數量增加最多的前18位打者（兩季都至少累積500打席），他們平均的全壘打飛行距離都排不進全聯盟前30名（264位至少10轟的打者當中）。而在這些球員裡面，塞米恩（15支-31支，增加16支）、凱普勒（Max Kepler，20支-36支，增加16支）、亞土維（Jose Altuve，13支-29支，增加16支）、古瑞爾（Yuli Gurriel，13支-30支，增加17支）、賈納（Brett Gardner，12支-25支，增加13支）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez，34支-48支，增加15支）、艾斯柯巴（23支-35支，增加12支）、卡洪（19支-31支，增加12支）、桑塔納（Carlos Santana，24支-34支，增加10支）、瑞登（Anthony Rendon，24支-34支，增加10支）、葛維斯（Freddy Galvis，13支-23支，增加10支）等11人，他們的平均全壘打飛行距離甚至都在140名之外，代表低於聯盟平均。由此可見，今年很大一部分全壘打數量大躍進的打者，都不是那種能把球轟得特別遠的球員。

剛好過牆的全壘打產量大增，讓許多球員搖身變為「大砲」型打者。 美聯社 分享 facebook

大聯盟用球的轉變所帶來的全壘打氾濫現象，讓許多全壘打中產階級躍升30轟級打者，改寫我們傳統上對30轟打者的印象和定義。過去我們對打者全壘打火力優劣的評估方式和標準，也因此洗牌，現在我們實在很難有自信地說，某位忽然打出30轟的打者是單純靠自我技術和力量的提升才成績進步，因為他很有可能是因為用球的轉變，才在轉瞬間變成全壘打產量高的打者。

由於現在小聯盟3A的用球跟大聯盟一樣，大聯盟各隊球探在評估小聯盟選手打擊火力時，亦會面臨挑戰。如果一名球員在2A時期是15轟左右的打者，上3A之後忽然搖身一變成為30轟以上的打者，這到底是靠「球」還是靠「選手本身實力提升」，就會有疑慮。

最經典的案例是紅人隊新秀阿奇諾（Aristides Aquino），現年25歲的他，去年在2A其實已經算年紀頗大、發展成熟的小聯盟球員，當時他在114場出賽揮出20支全壘打，更早之前他在小聯盟低階層級的單季全壘打數也從不超過23支，結果來到今年，阿奇諾升上改用大聯盟用球的3A，78場球就扛出28支全壘打，長打火力的突然暴增，讓他獲得上大聯盟的機會，而他也持續在最高殿堂產出優質的長打數字。不過阿奇諾的全壘打數量增加，究竟有多少成分是憑藉其本身打擊實力的增長、有多少成分是受到用球轉變的助攻，就不得而知，此議題亦因此成為球探之間爭論的話題點之一。

紅人新秀外野手阿奇諾在3A轟得比2A多，上大聯盟後竟然更兇猛，170個打數就轟出16支全壘打。 美聯社 分享 facebook

今年大聯盟的用球再次成為球界眾所矚目的焦點，大聯盟官方已意識到此問題的重要性，未來不排除會持續修正用球的規格和製程。如果用球的組成和規格又有轉變，勢必會再次顯著影響全聯盟整體的全壘打趨勢、飛球狀態、投手出手的感覺和變化球幅度。

值得注意的是，由於現今大聯盟有許多打者的養成和揮棒機制，皆是為了迎合近幾年全壘打數量激增的年代，倘若大聯盟用球又忽然有變化，造成飛球習性的轉變，很多打者很可能會因此受害，突然打不出之前的火力產出，或是被迫調整打擊機制與揮棒策略。而部分對於用球敏感度較高的投手，或許也需要花時間適應跟今年不一樣的用球，這些應該都會造成不小的困擾。

30轟打者數量寫下歷史新高，只是檯面下眾多因素和問題集大成的表徵。從這個表徵出發一步步向下探究，會發現一連串相關聯的事件所涉及到的議題既廣且深。雖然大聯盟近年來的收益跟價值不斷增加，但同一時間也面臨諸多挑戰，若無快速、有效、有規劃的因應，恐怕會讓棒球球賽的品質受到不小的影響。