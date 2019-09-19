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MLB／成功不必在我 沙巴西亞不在意季後賽沒他

2019-09-19 19:08聯合新聞網 綜合報導

沙巴西亞完成可能是生涯在洋基球場的最後一役，退場時向滿場球迷致意。 美聯社
沙巴西亞完成可能是生涯在洋基球場的最後一役，退場時向滿場球迷致意。 美聯社
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季前就宣告是最後一季的洋基39歲老將沙巴西亞，今日在主場先發對戰天使，完成可能是生涯在洋基球場的最後一役，雖然僅投2.2局就退場，但全場球迷齊聲為他歡呼，為此戰不完美的表現畫下完美句點。

沙巴西亞安穩度過前兩局，但三局出現亂流，單局被敲3安還送出2次保送丟掉2分，在2出局滿壘局面時，教頭布恩(Aaron Boone)走上場換投，並給了他一個大大的擁抱，全場球迷開始鼓譟大喊CC、CC，這位名投也脫帽向觀眾致意，留下動人畫面。

洋基球員早已在休息區前列隊，歡迎這位老大哥退場，沙巴西亞輪流擁抱隊友，而第一個就是巴坦西斯(Dellin Betances)，「我第一眼見到的就是他，因此頓時百感交集，這些人都是我的小老弟，這幾年真的很難忘。」

儘管洋基最終以2：3不敵天使，加上3小時候光芒在延長賽逆轉道奇，而印地安人又擊敗老虎，讓分區封王M1的洋基無法在美東奪冠與取得季後賽門票，但沒有人懷疑他們能在10月繼續打球，唯一的問題是，究竟25人名單要不要帶上沙巴西亞？

若剩下例行賽不再上場，結算沙巴西亞本季僅5勝8負，防禦率4.99是生涯次高，無怪乎外界出現季後賽25人不該填上這名老將名字的聲音，儘管這對生涯11季為洋基貢獻良多的他來說顯得殘酷。

為了贏球這可能是必要之惡，這對名門洋基來說是真理，過去季後賽他們也曾將表現不佳的A-Rod排在第8棒，當時也引起軒然大波。

沙巴西亞本人倒是很坦然，透過《Yahoo Sports》訪問時表示，「無論高層的決定是甚麼我都接受，我只想要再贏一次世界冠軍，即便不在名單內也無所謂。」

「成功不必在我，這支球隊有機會達到巔峰，我們整年表現很不可思議，而我也參與其中」，沙巴西亞再次強調，「我不認為即使季後賽少了我會改變這一切、或是忘了我的貢獻。對於10月的到來我非常興奮，若奪冠會更不同。」

不過或許有兩全其美之道，洋基高層正在思考是否安排沙巴西亞在季後賽轉為牛棚，儘管他生涯583場只有1次是後援上陣，而那正好是2011年的季後賽。

考量沙巴西亞本季對左打極佳的壓制力，對手打擊三圍僅0.198/0.266/0.465，確實有機會讓他擔任未來即將消失的「一人左」角色。

沙巴西亞並不排斥這項任務，不過他唯一的要求，就是希望剩下的例行賽能先讓他後援上場，提前做好準備，他說：「這不是我能控制的，留給高層去煩惱，一切順其自然吧。」

「我確信球隊會盡可能在10月贏得11場比賽，如果我能上場，就會盡全力解決打者，如果不能，就會做好輔導角色，帶領投手群做好準備。」

沙巴西亞洋基

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