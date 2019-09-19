MLB／柯爾單季300K達陣 百勝太空人晉季後賽

2019-09-19 16:25 中央社 休士頓18日綜合外電報導



太空人先發投手柯爾達成單季300K，走回休息區時向現場觀眾致意。 美聯社 分享 facebook

休士頓太空人今天以3：2擊退德州遊騎兵，太空人先發投手柯爾達成單季300K，率隊奪下太空人本季第100勝。這也是太空人連3季百勝到手、同時收下季後賽門票。

柯爾（Gerrit Cole）6局上一顆89英里（143公里）變化球三振掉遊騎兵開路先鋒秋信守，個人本季第300次三振達陣，成為太空人隊史第3人，也是自1986年的史考特（Mike Scott）以來，再有太空人投手完成單季300K。

柯爾今天主投8局只掉2分，飆出10次三振，收下本季第18場勝投。本季三振數累計到302次。

根據《Elias Sports》的數據，柯爾只花了198.1局就達成300K，是史上第二快，僅落後「巨怪」強森（Randy Johnson）在2001年的197.2局。

在達標300K同時結束第六局後，柯爾走回休息室時受到滿場球迷歡呼，他也用手套向觀眾揮舞，並把右手放在胸前致意：「一開始我沒意會過來這就是300K，但後來現場氛圍就很明顯了，所以在那一刻我想要好好的感謝球迷。」

太空人教頭辛區也恭賀子弟兵：「柯爾太不可思議了，他是很特別的選手，這是他重要的紀錄夜！」

接著讚賞柯爾的續航力，「他整年辛勤的工作，這紀錄並不容易，但他讓一切看起來很簡單。」

值得一提的是隊友韋蘭德（JustinVerlander）目前送出283次三振緊追在後，差17次就能加入單季300K俱樂部，要達標困難不大。

待韋蘭德一旦達標，太空人將成為自名人堂球星強森和席林（Curt Schilling）2001年效力亞利桑納響尾蛇以來，再有大聯盟球隊擁有兩名達陣300K的投手。

太空人打線今天共敲6支安打，其中包含第6棒打者古瑞爾（Yuli Gurriel）和第2棒打者亞圖維（Jose Altuve）都開轟。

太空人成為本季首支收下百勝的球隊，幾乎確定衛冕美聯西區。