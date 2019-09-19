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MLB／第11位兩千勝教頭 巨人波奇名人堂穩了

2019-09-19 13:20台灣醒報 台北報導

巨人傳奇主帥波奇達標2000勝。 美聯社
巨人傳奇主帥波奇達標2000勝。 美聯社
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MLB終於迎來第11位兩千勝教頭，手握3枚世界大賽冠軍戒的波奇教練達標！巨人隊19日作客紅襪隊拿下一場11：3的勝利，本來是一場影響力不大的賽果（因為巨人不可能擠進季後賽），但此勝對巨人主帥波奇意義重大，他25年的執教生涯總計勝場來到2000，且前10位兩千勝教頭都已入選名人堂，已確定是最後一年執教生涯的波奇幾乎確定能留名棒球史。

《Bleacher Report》報導，巨人隊19日在強投「鯊魚」薩馬傑的好投之下，以11：3擊敗主場的紅襪隊，雖然巨人隊的戰績已確定不可能擠進季後賽，但這場勝利讓主帥波奇拿下生涯執教第兩千勝，成為第11位兩千勝教頭，是繼8年前退休的名帥拉魯薩後，最新的一位兩千勝教頭。

賽後波奇表示自己非常幸運，「能從事這工作這麼久，就像受到棒球之神的眷顧，2000勝說明了一切。」

雖然巨人隊是作客芬威主場，但2隊球迷出自於對波奇的尊敬，賽後給這名64歲、聲明是生涯最後一季執教的老教頭歡呼，慶祝他達標入選名人堂的關鍵門檻。過往10名兩千勝教頭無一例外都入選名人堂，而且從2013年的投票狀態來看，兩千勝教頭似乎是「穩過」。

《CBS體育網》資料指出，2013年名人堂投票一次性通過3位兩千勝傳奇教練，包含2010年雙雙退休的勇士名帥考克斯和洋基名帥托瑞，以及2011年退休的拉魯薩，這三人的勝場數恰好是排在歷史的三四五名（依序是拉魯薩、考克斯、托瑞），這讓波奇入選名人堂看來是板上釘的事。

回顧波奇的傳奇執教生涯，他僅執教過2隊，包含教士隊與巨人隊，都曾帶領球隊殺進世界大賽，不過三枚冠軍戒都是在巨人時期達標，當時還寫下巨人偶數年傳奇（2010、2012、2014），一直到2016年才在國聯分區系列賽敗給最終的冠軍隊小熊，中斷了偶數年奪冠之說，但波奇與當代主將捕手波西始終被認為是那十年內最佳教練與愛將搭檔。

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巨人名人堂世界大賽

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