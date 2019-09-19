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MLB／張育成三壘要讓位了？拉米瑞茲不排除本季歸隊

2019-09-19 07:05聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

印地安人三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）右手鈎狀骨折進行手術，原本預計本季報銷，今天卻現身主場，打擊、接球、跑壘練習樣樣來，是否將趕在季末歸隊，相挺球隊力拚季後賽？總教練法蘭柯納（Terry Francona）對此表示，並不排除任何可能性。

拉米瑞茲在8月底手傷開刀，也因此為台灣野手張育成開啟本季第二度晉升的大門，與弗里曼（Mike Freeman）固定輪替先發三壘，打算撐完今年賽季，但原先預期本季歸隊出賽機率不大的拉米瑞茲，今天現身印地安人主場，且參與練球，引起當地媒體關注。

法蘭柯納表示，「他有進行打擊練習，也有上場接滾地球和跑壘，現在預期他是否會歸隊並不公平，他拚了命想要回來，所以我們也不排除任何可能性囉！」

印地安人至今天賽前以88勝63敗排名美聯中區第二，落後雙城5場勝差，在外卡則落後排名第二的光芒只有0.5場，搶進季後賽仍大有希望，若拉米瑞茲能趕在季末歸隊助陣，對印地安人戰力是一大加分。

拉米瑞茲本季出賽126場，繳出2成54打擊率、20轟、75分打點，今年成績開低走高，在6月15日後的60場出賽打擊率3成13，20轟裡就有16轟是產自這段期間，而印地安人在這60場共取得41勝19敗。

效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的台灣好手張育成。圖／中央社
效力美國職棒克里夫蘭印地安人隊的台灣好手張育成。圖／中央社
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拉米瑞茲印地安人雙城

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