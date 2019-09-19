家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

再過兩個禮拜，雙城隊極有可能就要在美聯中區封王，這將是他們在睽別八年後再度拿到分區冠軍，這支去年勝率連五成都不到的球隊，卻在今年鷂子翻身，成為中區一路領先的龍頭股。這些改變，其實在去年十月就埋下了種子。

當時剛滿37歲的前魔鬼魚隊農場大物包德利（Rocco Baldelli）在接受雙城隊制服組電話會議時，他要應付的不只是來自明尼蘇達波里斯的高層，還有兩個來自達拉斯的聲音，就是杭特（Torii Hunter）和霍金斯（LaTroy Hawkins）一連串的問題。這對鄰居都是雙城OB中的重要成員，也是球隊棒球事務的特助，他們共拷問了包德利足足一個小時。根據資深棒球記者麥考勞（Andy McCullough）事後訪問，杭特對當時的情景依舊笑容滿面。

假設現在是九局，兩出局，你的終結者正在不穩，他剛投了兩次保送，你上投手丘去，但終結者說他可以抓最後一個出局。你會怎麼辦？

包德利馬上說：「相信你的終結者。」我們的感想就是，就是這樣。他不會因為如果搞砸的話，媒體會生吞活剝他，他還說：「就讓他繼續投，我相信他。」當他這樣回答後，我的感覺是，好，就是他了。

包德利(中)在2010年才從光芒結束大聯盟球員生涯，接下來在光芒小聯盟擔任特別助理等工作，沒有太多教練經驗，竟然敢直接去雙城面試總教練，而且還被錄取！ 美聯社 分享 facebook

這當然只是這兩位在大聯盟加起來打了40個球季的老先覺眾多假想狀況的考題之一，他們還要知道從沒當過總教練（連在小聯盟都沒有）如何用他的直覺來解讀分析組的數據，如何建立起團隊的良好化學，霍金斯說：「我們不斷地刁難他，但他總是回答地恰到好處。」包德利的口氣不強勢，但是卻很堅持他的想法，「我們步步進逼，對我們連珠砲式的問題，他表現得像個冠軍。」

在這次會議後，杭特和霍金斯都向雙城棒球事務執行長法爾文（Derek Falvey）和總經理李范（Thad Levine）大力推薦包德利，而這兩位制服組高官當然不純粹是因為玄冥二老的話就作決定，但起碼是大大加分。當包德利上任後，他馬上去向另兩位棒球事務特助請益，莫諾（Justin Morneau）和卡戴爾（Michael Cuddyer）也是雙城OB裡喊水會結凍的大人物，而這四位正式名列雙城隊制服組名單的前球星，正是他們今年大翻身的幕後智囊團，而不只是宣傳公關的吉祥物。

霍金斯(左1)、杭特(左2)、莫諾(右2)、卡戴爾(右1)過去都是雙城名將，退休後留在球隊擔任操盤工作，四人齊心讓雙城在短時間內就脫胎換骨，成為本季拚冠的大黑馬！ 歐新社資料照片 分享 facebook

現今大聯盟的趨勢為重用大數據分析，擴張分析組的職權，讓傳統球探退休的退休，裁撤的裁撤。但雙城隊在建立數據組的同時，也藉重這四位剛退役不久的老將的智慧。這四個人會去當起伏的小聯盟球員的顧問，會把數據組的資訊轉化成球員聽得懂的語言，會在選秀時提供意見，更會在冬天時幫球隊找到適合的補強。李范就說：「我們至今還沒在沒先諮詢他們，請他們做人格評估前簽任何自由球員。」

四老中杭特、霍金斯和卡戴爾都在2015年退休，而他們是法爾文和李范在2016年十一月接掌球團高層後第一批聘雇的人員。法爾文和李范之前跟雙城隊都毫無淵源，請了這幾位大OB，讓他們更容易和隊上球員溝通。法爾文在印地安人隊期間見證了前內野手麥當勞（John McDonald）對球隊的貢獻，李范在遊騎兵隊時也目睹退休老將楊恩（Michael Young）和奧力佛（Darren Oliver）的功能，讓制服組可以透過他們更有效地將訊息傳達給選手。

霍金斯在2016年夏天跟著洛磯隊（是他十一支效力過的球隊之一）造訪阿靈頓球場時認識了時任遊騎兵隊助理總經理的李范，兩人成了朋友，當李范被法爾文網羅至雙城後，原本想挖霍金斯去遊騎兵隊的李范順水推舟地請他加入雙城。後來霍金斯說他的好友，也是他在達拉斯的鄰居杭特也有興趣時，李范馬上張開雙手擁抱蜘蛛人加盟。後來雙城總裁聖彼德（Dave St. Peter）邀了卡戴爾入團，而這三位特助都有個共通抱負：他們不是來領乾薪的肥貓，而是要實際做出貢獻。

卡戴爾說：「他們最常請益我的事情，就是如何傳達訊息給球員，怎樣在表達出球團意見時不傷害球員的信心，不讓他們失望。」最晚加入特助團的莫諾在2018年後才來，這四人都有各自的豐功偉業，像莫諾是2006年的美聯MVP，卡戴爾是2013年國聯打擊王，杭特拿過九次金手套獎，講起話來絕對擲地有聲。身兼雙城比賽球評的莫諾負責將大數據的資料轉譯成棒球員的語言，他說：「分析組用的語言和棒球場上的不一樣，某些在數學上、統計上合理的分析，球員卻看不懂，因為他們的訓練中沒學過那一套。」

莫諾在雙城待了將近11個球季，直到2013年8月31日才被交易到海盜。他曾在2006年拿下美聯MVP，2014年在落磯也拿下國聯打擊王頭銜。 歐新社資料照片 分享 facebook

杭特成為小聯盟潛力股如沙諾、巴克斯頓等人的導師，教他們如何保持正確的日常習慣，良好的營養和適當的休息。他更向這些年輕人強調賽前研究球探報告的重要，讓他們知道這是在大聯盟的必備技巧。「很多人是不研究的，」杭特說，「他們覺得他們起床後就可以直接上場打球了。完全不對，你要知己知彼。」

這三人中杭特想花時間多陪家人，卡戴爾住在維吉尼亞洲，莫諾則在明尼蘇達，讓霍金斯成為這四人幫中的里程數金卡會員：他就像是傳統球探一樣，在全美各地跑來跑去，觀察業餘選手們的表現。他甚至自學球探們的評分標準和方式，和小聯盟指揮高層溝通時，就是用那種多年來球探們用的分數來討論。霍金斯甚至說他準備好隨時接到他老闆們的電話：嘿，鷹仔，你好啊，我想要你去看看這傢伙.......。霍金斯表示：「我很喜歡學習棒球的這一面向，因為我在另一面待了那麼多年，我知道我了解得不夠多。我總是在想，怎樣把所有的拼圖組合起來，組成一支大聯盟球隊？這是我一直想要知道的。」

但這四老最重要的工作，是在每年季後的冬天。雙城制服組會送一份可能簽的自由球員名單給他們，請他們評估。李范說：「我們會送一份名單給他們，問他們『你們會先剔掉誰？誰是那種千萬不能簽的毒藥？還有誰是不管球技如何，但要認真考慮網羅的？』」

在現在的趨勢下，這種工作應該是輸入電腦，然後讓工程師跑出一串報表，然後讓制服組決定簽誰，但雙城隊極為重視這四老加起來79年的大聯盟經驗和人脈，尤其是他們曾經在休息室裡共事過的現役選手。像是今年簽了已經39歲的克魯茲，不只自己能打出好成績，更讓雙城隊的團隊化學成為999純金。

克魯茲現在是已經39歲的老將了，在季初由於有四老的認可，雙城才敢以1年1400萬美元以及2020年球隊1200萬美元選擇權簽下他，結果他目前還是繳出跟去年一樣的37支全壘打、97分打點的驚人成績。 美聯社 分享 facebook

但他們的人脈有時候會碰釘子，因為大聯盟球員中有種江湖道義，當你知道別的球團來探口風時，你不能講你隊友或前隊友的壞話，以免斷人財路。但霍金斯說，沒關係，問球隊的工作人員，像是休息室的服務人員，防護員，旅行秘書這些人就好了。「我們會去跟那些負責日常庶務的工作人員聊，球員A是怎麼對待他們的？我們就跟他們聊，這展示他的人格特質，你怎樣對這些工作人員的。」

雙城隊的高層知道棒球的深奧超越一時趨勢，儘管目前潮流興盛大數據，但是這種老球員腦中的傳統智慧和人脈，是任何電腦都無法取代的，重要這四老的結果，是讓四人幫更樂意付出，霍金斯就說：「他們重視你的意見，這就是關鍵。其他很多隊的所謂棒球特助都無法在選秀會時坐在戰情室中參與意見，但我是坐在那裡面的一員。」