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陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00林亭

揮別炎熱的夏季後，本季大聯盟賽事逐漸步入後半段。無季後賽希望的隊伍大已底定，便開始叫上小聯盟潛力新秀試試身手，表現穩定者可獲得更多在大聯盟表現的機會，卻也壓縮到老將的出賽空間。9月大聯盟擴編為40人名單後，這現象更為顯著，而馬林魚隊陳偉殷的上場機會正也因此被壓縮，目前9月僅出賽2場、投1.2局。

直球易被打者掌握 曲球搖身成新一代武器

陳偉殷直球失去威力，曲球則是慢慢練出效果，可惜的是球季即將結束，他的出賽頻率也跟...
陳偉殷直球失去威力，曲球則是慢慢練出效果，可惜的是球季即將結束，他的出賽頻率也跟著變少。 美聯社
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陳偉殷以往拿手的招牌四縫線直球，從今年春訓時就失去準心，球路頻頻偏高，易被擊成長打。雖然6月時曾一度回穩，但他最近又無法壓低球直球路，幾顆進壘角度漂亮的球也剛好被打者掃成安打，球運不佳加上控球遇亂流，讓他9月被打擊率及WHIP為不理想的0.444及3.60。

在9月出賽的兩場比賽中，陳偉殷的直球被打擊率、被長打率皆為0.667，BB%則高達25%，足見其直球失靈的情況。過去巔峰時期，直球總是名列陳偉殷使用排行榜的冠軍，但在它失去宰制力後，陳偉殷便開始嘗試曲球及卡特球。剛開季時，陳偉殷的卡特球總能宰制打者，但自8月威力開始下降後，他便增加曲球的用量，收到顯著的效果。

本月陳偉殷的曲球使用率為33.3%，僅次於直球的37.5%，並締造K% 60%、揮空率50%及被打擊率0.200的優異成績，儼然成為新一代武器球；不過，這顆下墜角度大的曲球，也要與直球搭配才能創造速差、混淆打者，代表陳偉殷需要找回前幾季的直球控球能力，才能得到教練的信任、在40人名單中脫穎而出。

張育成重返大聯盟敲首轟：「我做到了！」

至於6月底因拉米瑞茲（Jose Ramirez）陪產假而升上大聯盟的印地安人隊張育成，當時4次打數繳白卷還顯得有些生澀，守備端則發生1、2次隱形失誤；下放3A兩個月後，他又因為拉米瑞茲手腕受傷，而有了升上大聯盟的機會。這一次重回大聯盟，張育成展現不同以往的水準，打擊與守備都已漸入佳境。

雖然自8月底回歸至今，張育成的wRC+、打擊三圍僅有81、0.224/0.333/0.347，但在打擊教練的協助下，他已調整擊球策略、找回打擊狀況。對於先前對低球不適應的情況，他目前以打低角度T座來調整揮擊手感，漸漸看得見成效。

經過一番調適後，張育成終於擊出生涯首轟，他在受訪時激動地說：「想跟自己說我做到了！」他希望之後繼續將球咬得扎實，並期許自己專注當下，「想效仿大谷積極出棒，又想把球看準，但看準球之後就忘了要積極出棒。」

張育成的3分砲讓他信心大增，也讓全台灣棒球迷振奮不已！ 美聯社
張育成的3分砲讓他信心大增，也讓全台灣棒球迷振奮不已！ 美聯社
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細觀張育成的打擊數據，他對直球的掌握度頗佳，打擊率0.321、長打率0.536都有一定水準，但對變化球則吃足苦頭，打擊率僅0.059，K%、揮空率是有待加強的33.3%與34.2%。他曾向媒體表示，面對變化球型投手容易「想太多」，導致無法正常發揮，將會是他需要努力解決的難關。

季後賽機會高 張育成替補出發吸收經驗

今年印地安人隊晉級季後賽的機會濃厚，而拉米瑞茲也預計在季後賽時復出，代表著張育成屆時大多只能擔任替補；不過，對於年僅24歲的他而言，將會是個汲取經驗的大好機會。今年球季結束後，印地安人老將奇普尼斯（Jason Kipnis）的合約將到期，球團不太可能執行選擇權，是張育成站穩先發的一大機會。

印地安人雖然還沒擠進美聯外卡，但與光芒也只有半場勝差。張育成在季後賽即使沒有太多...
印地安人雖然還沒擠進美聯外卡，但與光芒也只有半場勝差。張育成在季後賽即使沒有太多上場機會，能在場邊觀摩也將會是寶貴的經驗。 美聯社
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此外，與張育成性質相似的印地安人內野手弗里曼（Mike Freeman），目前已31歲，年紀與體力差了張育成一截，若張育成保持身體健康，並在靠著剩餘球季適應大聯盟強度，將有望在明年成為球隊的多功能內野手。

陳偉殷張育成

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。

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