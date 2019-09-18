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MLB／洋基迎回王牌 但巴坦西斯只投8球又報銷

2019-09-18 18:26聯合新聞網 綜合報導

洋基迎回王牌塞佛里諾，本季初登板表現讓人滿意，為季後賽輪值增添戰力。 美聯社
洋基迎回王牌塞佛里諾，本季初登板表現讓人滿意，為季後賽輪值增添戰力。 美聯社
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洋基今日以8：0完封天使，拿下本季第99勝，只差1勝就能達成連兩年百勝，美東封王魔術數字也降至M1，不過卻是憂喜參半。喜的是王牌塞佛里諾(Luis Severino)傷後本季初登板，就有4局0失分的極佳壓制力；憂的則是才剛傷癒復出1場的牛棚大將巴坦西斯(Dellin Betances)，卻傳出整季報銷的噩耗。

先後歷經肩膀旋轉肌發炎與背肌拉傷，塞佛里諾開季後直到今天才完成本季初登板，此戰主投4局只被打2安0失分，還送出4次三振，最快球速來到98.8mph（158.9公里），充滿能量的他看來真的完全健康了。

塞佛里諾不只很興奮能重回投手丘，也很滿意自己的表現，「很高興能回到這裡，聽見滿場球迷的歡呼聲，我的速球控制好極了，不過對左打的滑球還需加強。」

洋基只要再一勝就能在分區封王，也會是近25年第21次進軍季後賽，這位王牌回歸對洋基猶如及時雨，否則以洋基近期輪值只能靠派克斯頓撐大局狀況，季後賽面對有3張Ace的太空人就會是巨大挑戰。

巴坦西斯驚傳報銷，受傷原因更讓人哭笑不得。 美聯社
巴坦西斯驚傳報銷，受傷原因更讓人哭笑不得。 美聯社
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然而壞消息是日前對藍鳥比賽傷癒歸隊的牛棚大將巴坦希斯，傳出因左腳阿基里斯腱部分撕裂，等於本季只投8球送出2K就提前結束。而他受傷的原因更讓人哭笑不得，竟是三振對手後記錯出局數，以為3出局而在投手丘上跳躍導致受傷。

巴坦希斯今日來到球場後因仍感疼痛向球團反應，前往醫院檢視才確認傷勢，目前不排除動刀，但仍要聽取另一位醫生評估再做決定，他本人也非常沮喪，好在洋基牛棚人才濟濟，除了終結者查普曼( Aroldis Chapman)，還有布里頓(Zach Britton)、歐塔維諾( Adam Ottavino)、格林(Chad Green )與康利( Tommy Kahnle)等人，但對來到合約年的巴坦西斯，來年談約勢必不小影響了。

太空人

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