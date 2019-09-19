回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

很難想像有一支球隊經營高層，能夠在短時間內拼湊出一支戰力十足、韌性極佳且甚至打到球季末期，竟可轉身一變成為一支有望打進季後賽勁旅，運動家隊有機會成為大聯盟內這匹黑馬。

運動家主力終結者韓崔克斯(右))過去生涯中，一共被DFA多達5次。 美聯社 分享 facebook

只要看過這支球隊比賽，所有球探與專家們都會表示，運動家隊絕對是最令人聞風喪膽球隊。截至目前為止，運動家戰績為91勝61負，在美聯外卡競爭中排行第一，如果同區沒有太空人如此強權卡位，那麼他們可能會一舉把美聯西區給拿下。

其實，上周遠征德州時一開賽運動家就慘遭太空人毒手，以0:15狠狠地被修理了一頓，但隔日馬上就討回顏面，以21:7羞辱了對方，而在接下來客場比賽裡，他們士氣如虹橫掃對手，開出一波6連勝紅盤，直到被皇家打敗為止，但卻沒有降低球員間士氣與爭取那季後賽門票渴望，因為他們大多數原本就是不被看好，甚至放逐的一群人，如果不是球隊獨具慧眼，很多人應該早已失業，其中全明星終結者韓崔克斯(Liam Hendriks)過去生涯中，一共被DFA多達5次！由此可見，2019運動家組成，就是在資源回收桶裡找金子。

一般人大多數對於運動家印象，應該還是存留在「魔球」(Moneyball)一書內的時期，確實當時是失去了許多好手，尤其在打擊方面少了強打吉安比(Jason Giambi)與戴蒙(Johnny Damon)等。不過，當時可是仍有三巨投：齊托(Barry Zito)、莫德(Mark Mulder)與哈森(Tim Hudson)助陣，所以能夠創下單季連勝創舉。相較之下，2019年想要直搗黃龍，少了三巨投加持，難度自然提高不少。

王維中季初曾效力運動家隊，但季中遭釋出轉戰海盜。 美聯社 分享 facebook

手握大聯盟內排名第25，9530萬美金薪資總額，很難想像這次運動家隊要如何操作，才能夠延續上季季後賽榮耀。上個冬季，運動家在冬季會議裡幾乎毫無作為，就連先發輪值要怎麼排基本上都成問題，想要撐過季賽都讓教練團傷透腦筋，更不用說有季後賽可能。

2018球季，運動家隊靠著牢不可破牛棚打天下，然而今年打擊乃是運動家隊能夠與大聯盟眾多強權一較高下的關鍵武器。團隊目前總計已擊出246支全壘打已是隊史的新紀錄，陣中單季20轟的選手就多達7名，尤其是開路先鋒塞米(Marcus Semien)目前已繳出31支全壘打，已追平名人堂選手韓德森(Rickey Henderson)所寫下的隊史紀錄。至於與塞米組成堅強三、游防線的三壘手查普曼(Matt Chapman)更是以34支全壘打，成為隊史最會轟的三壘手。

經歷過上一季的美好時光，老將戴維斯(Khris Davis)開始與這支球隊培養出最高忠誠度的信念，也因此在本季開春就願意與運動家再續約兩年，年薪1650萬美金乃是全隊最高薪的球員，雖戴維斯深知，他可以在其他球隊得到更好待遇，但是他卻選擇了留下，可見運動家的魔球魅力與成敗，已不是可以用金錢與任何數據可衡量。

老將戴維斯年薪1650萬美金乃是全隊最高薪的球員，雖他可以在其他球隊得到更好待遇，但是他卻選擇了留下。 美聯社 分享 facebook

話說回來，本季的運動家隊很有可能再次創造魔球傳奇並拿下外卡資格，可是球隊在過去多年奉行魔球制度以來，仍沒有在季後賽晉級過。最後一次在季後賽晉級下一輪必須追溯到2006年，至於打進世界大賽則是上個世紀90年代的事情，這也是為何至今沒有人會看好運動家隊，畢竟根據歷史，運氣並不站在這一邊，那麼2019年究竟能否扭轉乾坤，改寫歷史，將成為本季球迷於季後不可錯過的好戲。