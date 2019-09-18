MLB／單場連飆8K破小熊隊史 達比修還是贏不了

2019-09-18 16:22 聯合新聞網 綜合報導



小熊日籍達比修有用K功名留小熊史冊，今日對紅人連續三振8名打者寫下隊史新猶。 美聯社 分享 facebook

小熊日籍達比修有用K功名留小熊史冊，今日對紅人連續三振8名打者寫下隊史新猶，不過這樣的表現卻不足以贏球，隊友似乎把前四戰狂攻55分的火力花光，全場僅5安攻下2分，以2：4在主場不敵紅人，中斷5連勝。

達比修自第二局1出局後連飆2K，加上三、四兩局均連3K，演出連續8次三振，至此前四局12個出局數就有11人遭他三振。小熊過去曾有伍德(Kerry Wood)、方斯沃斯(Kyle Farnsworth)與克魯茲(Juan Cruz)三人連8K，不過都是跨場達成，因此達比修單場連8K是隊史第一人，大聯盟紀錄則是塞佛(Tom Seaver)在1970年的單場連10K。

對於創下紀錄，達比修表示他並不知情，「我知道三振了不少人，但連8K？我真的不知道。」

總計達比修7局送出雙位數13K，但也丟了4分吞下敗投，關鍵在於紅人掌握他首局慢熱、以4安攻下3分，包含瓦托(Joey Votto)二壘安與艾奎諾(Aristides Aquino)2分砲的兩支長打。

賽後達比修回應，「我對瓦托並沒有失投，他是個好打者因此能擊出長打，但對艾奎諾我該投變化球的。」

至於紅人贏球關鍵，浴火重生的先發葛雷要記上一筆，此役過後他已連續32場先發被打低於6安，超越名人堂投手萊恩(Nolan Ryan) 寫下新紀錄，明星賽後防禦率再降至1.91，僅次於紅雀弗列爾提(Jack Flaherty)的1.05與大都會狄葛隆(Jacob deGrom)的1.69。

值得一提的是小熊輸球而釀酒人擊敗教士，讓兩隊以同戰績並列國聯中區與外卡第二，與分區領先的紅雀還有2場勝差，距外卡第一的國民則是1場半，4隊要搶最後3張門票。