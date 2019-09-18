MLB／藍鳥小畢吉歐完全打擊 史上第二對父子檔

2019-09-18 13:15 聯合新聞網 綜合報導



藍鳥名將之子小畢吉歐達成完全打擊，追上老爸一項成就，成為史上第二對有此紀錄的父子檔。 美聯社 分享 facebook

先不論未來能否入選名人堂，藍鳥名將之子小畢吉歐（Cavan Biggio）至少先追上老爸畢吉歐（Craig Biggio）一項成就，今日對金鶯比賽達成完全打擊，成為大聯盟史上第二對都有此紀錄的父子檔。藍鳥也在他單場5支4掃回4分打點帶領下，以8：6擊敗金鶯。

小畢吉歐前四打席已分別擊出一壘安、二壘安與全壘打，他把握九局上最後機會，從金鶯後援吉文斯(Mychal Givens)手中敲出三壘安打，成就完全打擊紀錄；老爸大畢吉歐則是在2002年對洛磯時擊出生涯唯一的完全打擊，兩人加入沃德家族(Gary Ward與Daryel Ward)行列，成為史上第二對都擊出過完全打擊的父子檔。

大聯盟官方很快找到了大畢吉歐，他也開心地和外界分享心情，「今年一整年很難用言語形容，尤其兒子大聯盟生涯第一年就達成完全打擊，老媽又在現場見證，讓這一切更為特別。」

有趣的是小畢吉歐並不知道老爸也擊出過完全打擊，賽後也展現謙遜態度：「我真的不知道他也辦到過，因為他的關係、我從小就有到大聯盟的球票，如果沒有這機會，不會有現在的我」。

總教練蒙哥馬利則說：「這一幕真的太瘋狂，整個休息室都為他歡呼，在金鶯球場是很難擊出三壘安的，他繞過二壘後真的是拚了，在壘包間展現積極性，相信他會越來越好。」

此為小畢吉歐生涯首次單場4安，且只花了89場就達成眾多打者想追求的完全打擊，過去10季能在生涯前100場就圓夢的僅有道奇貝林格(Cody Bellinger)一人，而小畢吉歐也是藍鳥隊史完全打擊第三人，前兩人分別是葛魯伯(Kelly Gruber)與弗萊(Jeff Frye)。

值得一提的是小畢吉歐此役除了完全打擊，還有2次盜壘成功，是大聯盟近100年來第二人，前一次是1980年的摩爾(Charlie Moore)。