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MLB／染指未成年少女入獄 海盜終結者生涯完了

2019-09-18 09:52聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

海盜終結者瓦茲奎茲被指控誘拐未成年少女並對未成年人散布猥褻內容，在佛州遭美國警方...
海盜終結者瓦茲奎茲被指控誘拐未成年少女並對未成年人散布猥褻內容，在佛州遭美國警方逮捕入獄。 美聯社
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海盜終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）被指控誘拐未成年少女並對未成年人散布猥褻內容，今天在佛州遭美國警方逮捕入獄，若案情屬實，職棒生涯恐怕遭到重創且提前告終。

根據報導，28歲的瓦茲奎茲自兩年前就和一名未成年少女發生性關係，女孩現在年僅15歲，仍會互傳含有性暗示的訊息和自拍影片。

消息傳出後，海盜立刻將瓦茲奎茲放在限制名單中，球團主席康奈利（Frank Coonelly）表示，「我們已經立即通知大聯盟主席辦公室，球隊必須尊重所有司法流程，目前任何人都不會有進一步的回應。」

海盜總教練赫多（Clint Hurdle）坦言，今天賽前召集全體隊職員談話，「我們交換了許多心情，討論如何找方法，維持自己在場上的高水準演出。」

瓦茲奎茲是兩屆明星賽球員，今年賽季56場出賽，60局投球，送出90次三振，戰績5勝1敗、防禦率1.65，有28個救援點，包含9月8日對紅雀的比賽成功關門，幫助我國投手王維中收獲第三勝。

瓦茲奎茲與海盜還有兩年合約，明年和後年的年薪分別為575萬和775萬美元，2022年和2023年則是各1000萬美元的球隊選擇權，附帶100萬和50萬美元的買斷金。

海盜王維中大聯盟

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