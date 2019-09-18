MLB／染指未成年少女入獄 海盜終結者生涯完了
海盜終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）被指控誘拐未成年少女並對未成年人散布猥褻內容，今天在佛州遭美國警方逮捕入獄，若案情屬實，職棒生涯恐怕遭到重創且提前告終。
根據報導，28歲的瓦茲奎茲自兩年前就和一名未成年少女發生性關係，女孩現在年僅15歲，仍會互傳含有性暗示的訊息和自拍影片。
消息傳出後，海盜立刻將瓦茲奎茲放在限制名單中，球團主席康奈利（Frank Coonelly）表示，「我們已經立即通知大聯盟主席辦公室，球隊必須尊重所有司法流程，目前任何人都不會有進一步的回應。」
海盜總教練赫多（Clint Hurdle）坦言，今天賽前召集全體隊職員談話，「我們交換了許多心情，討論如何找方法，維持自己在場上的高水準演出。」
瓦茲奎茲是兩屆明星賽球員，今年賽季56場出賽，60局投球，送出90次三振，戰績5勝1敗、防禦率1.65，有28個救援點，包含9月8日對紅雀的比賽成功關門，幫助我國投手王維中收獲第三勝。
瓦茲奎茲與海盜還有兩年合約，明年和後年的年薪分別為575萬和775萬美元，2022年和2023年則是各1000萬美元的球隊選擇權，附帶100萬和50萬美元的買斷金。
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