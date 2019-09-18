紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

約10天前才被波士頓紅襪隊炒掉的總管唐布洛斯基(Dave Dombrowski)其實是一名好的美國職棒管理人才，只不過他的專長與特色不太適合必須長期維持在高檔表現的紅襪隊。他被紅襪隊老闆亨利(John Henry)掃走，只不過是紅襪隊今年提早投降敗戰球季的犧牲品，本文就稱這事件為Casualty Of “Losing Season”。

紅襪本季打線還是非常兇猛，但常常打了大量分數還不夠投手群花，是球隊被洋基、光芒拉開勝差的主要原因。 美聯社 分享 facebook

嚴格說起來，紅襪隊今年並不算太失敗的球季，在唐總被炒掉那一天9月7日晚間，紅襪在美聯外卡爭奪賽中排名第四，勝還是多於敗，距離第三名的克里夫蘭印地安人隊也就只有約6場勝差，和第二名的奧克蘭運動家隊也只約7場勝差，瘋狂激烈的9月，其實還是有一些機會的，就像還懸在國聯外卡資格賽中的紐約大都會隊一樣，明星賽後本來以為沒救了，7、8兩個月幾波連勝，現在居然起死回生。

也就因此，在唐布洛斯基被炒掉後，紅襪隊來了個五連敗(包含9月7日當晚的基襪大賽)，這不是巧合，其實是紅襪隊球員就這件事發出了一個無言的心聲與士氣的下挫。10個半月前，紅襪隊上下還沉浸在奪冠的香檳浴與狂歡中，唐布洛斯基與隊員們的那一份情還在，10個半月後的今天老唐已經捲舖蓋走人了，對紅襪球員來說這是有一點不堪與沉重的。

紅襪今年投手群狀況連連，但球隊戰績並不算差，老闆亨利在9月初就把去年奪冠大功臣唐布洛斯基(右)開除，既不厚道，也對球隊士氣造成傷害，錯過翻盤的好機會。 歐新社資料照片 分享 facebook

但看在老闆亨利的眼中，紅襪隊今年這樣的表現其實是不及格的，去年的紅襪成績實在太誇張，108勝創球隊百年歷史新高、在季後賽橫掃勁敵紐約洋基、休士頓太空人和洛杉磯道奇隊，相較之下，今年這樣的成績只有去年相較的70分，而這樣的成績對亨利老闆來說是不及格的。只不過在球季剩一個月不到的時間下，把唐總給趕下台，傳遞的訊息很明顯：「懲罰意義大於檢討意義」，亨利老闆這球季不玩了！但就筆者的角度來看，亨利這道快斬令其實可以再等一下的，紅襪還沒完全出局！

紅襪隊其實今年並不是打得特別好，歸咎兩個原因導致本季的成績平庸，分別是傷兵太多與表現不穩，三巨投只有一個波瑟羅(Rick Porcello)目前還在場上，其他兩大投塞爾(Chris Sale)與普萊斯(David Price)都是傷兵名單進進出出的，三巨投的總合平均防禦率達4.8以上，而且三人加起來的敗投比勝投還多，唐布洛斯基在開季前一直無法確認牛棚與終結者投手，使得紅襪隊在光有打擊但被人打得更凶的情況下，造成該隊整季就是不斷的連勝後，又來個不斷的連敗的循環中。例如5月底連敗四場後，又連勝四場，但接著六場比賽中又敗五場，緊接著又莫名其妙的連勝六場。唐總被炒掉後，連敗給紐約洋基和多倫多藍鳥，但緊接著又橫掃費城人隊……打擺子情況相當嚴重。

洋基本季雖然出現大量傷兵，但很奇怪的是不斷地有替補球員跳出來當大砲，讓球隊火力與戰績一直超旺，紅襪在後苦苦追趕，結果還越差越遠，只能說是風水輪流轉。 美聯社 分享 facebook

當然就現在的情勢看來，紅襪隊作出這走人的決定也不是完全的錯，但只要長遠細數過去唐布洛斯基的資歷，就會了解到唐布洛斯基其實管理球隊不差，是個人才。

老唐在上世紀末曾待在當時的佛羅里達馬林隊，1997年該隊取得建隊以來第一次總冠軍時，老唐就是助理總管，當時奪冠的老教頭李蘭(Jim Leyland)就是唐布洛斯基聘請的。2002年他雖然離開佛州受聘前往當時是大聯盟大爛隊的底特律老虎隊重整。但隔年2003年馬林魚隊再次奪得總冠軍，隊中幾名小將包含左手「怪投」威利斯(Dontrelle Willis)、當年世界大賽MVP貝基特(Josh Beckett)、救援投手厄畢納(Ugueth Urbina)和當年的「強打少年」卡布雷拉(Miguel Cabrera)等都是唐總從小聯盟精選、培養出來的。

唐布洛斯基有兩個專長：一是喜歡用舊識、熟識的人，這代表他滿重感情的，例如後來他到了底特律後，李蘭老教練擋不住唐布洛斯基的情面，以62歲的高齡又回來大聯盟執教。其他像是當年在馬林魚隊受他照顧的左投威利斯、厄畢納也相繼來到底特律。還有當年名振天下的鐵捕”I Rod”羅德里奎茲 (Ivan Rodriguez)、在2003年打出身價的卡布雷拉，也都相繼到「車城」底特律與唐總會合。

唐布洛斯基的第二個特色就是喜歡搞重建工作，向球隊老闆報備過後，申請一筆大資金做大破大立建設，把一些認為不實用的球員給賣掉，然後分別往下就小聯盟農場儲備人才，然後向上花幾個大錢把當時的明星球員搞進來。這是唐布洛斯基過去20幾年一直走的路數。他這招在大聯盟其實滿管用的，連同馬林魚、老虎隊和之前的紅襪隊，他建立起的班底都至少分別打進世界大賽冠軍。

他在老虎隊13年，將當時2000年初那支單季輸快120場的球隊，改造成後來五次打進季後賽，其中連四年取得美聯中區冠軍的球隊，這還包含兩次打進世界大賽，老虎隊在短暫的時間內從一隻病貓真的變回一隻發威老虎。

唐總(右)曾把病貓老虎隊改造成美聯強權，證明他的眼光與操盤手法確實有過人之處。 歐新社資料照片 分享 facebook

很可惜紅襪隊在唐總來到波士頓前，先天方面本來就不弱了，所以他難以施展「大破功法」，只剩下「大立功法」一招，所謂的大立就是要砸錢，砸錢是可以的，但若短期看不到效果，老闆們是沒這個耐性等下去的。

今年紅襪隊的連勝接連敗「打擺子」情況嚴重，場上實際負責操作戰術的柯拉(Alex Cora)總教練有更多的責任，紅襪在唐總走掉後發生的連敗，看來進入季後賽的機會更為渺茫。剩下的比賽其實是為了柯拉的執教位子在打，目前被定位成「留校察看」，紅襪再打爛下去，柯拉的離去將不讓人感到驚訝。