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MLB／死忠白襪鐵粉 112歲生日首度進球場圓夢

2019-09-17 18:48中央社 芝加哥17日綜合外電報導

一名人瑞級白襪鐵粉，一直到112歲才首次踏進球場圓夢。 截圖自推特
一名人瑞級白襪鐵粉，一直到112歲才首次踏進球場圓夢。 截圖自推特
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克勞福是美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊的人瑞級鐵粉，卻從未踏進白襪主場朝聖，12日是他112歲生日，球團安排一系列驚喜歡迎克勞福首度到現場看球，了卻他期盼已久的心願。

根據大聯盟（MLB）官網報導，來自伊利諾州小村莊蘭辛（Lansing）的克勞福（CP Crawford）1907年出生，那年是白襪在大聯盟發展的第7個球季，而就在克勞福來到這個世上的前一年，白襪打敗另一支主場在芝加哥的小熊隊，獲得世界大賽冠軍。

克勞福從一頭青絲變成滿頭白髮，一路追隨白襪始終不離不棄，卻從未在白襪主場觀眾席吶喊加油，致力於服務年逾百歲人瑞的非營利組織「100俱樂部」（Club 100）執行長霍姆斯（Andrew Holmes）決定幫助他圓夢。

生日當天，事先毫不知情的這位白襪人瑞級鐵粉，乘坐為他精心安排的豪華轎車從安養院來到球場，球團更是高規格接待克勞福，找來2019年進入名人堂的球星班茲（Harold Baines）送上背號112號的特製球衣，享受貴賓席看球尊榮，並於賽前徜徉綠草如茵球場。

克勞福在白襪主場歡度112歲生日，還有鄰座的球迷幫他拿到人生首個界外飛球。

另有記者向他提及小熊隊，克勞福說：「他們很棒，但我覺得白襪才是最好的。芝加哥是我的家。」

白襪小熊隊大聯盟

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