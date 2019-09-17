MLB／楚奧特45轟提前收工 索勒追平就等奪魁

2019-09-17 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



過去幾季因傷所苦的皇家隊古巴重砲索勒，本季健康出賽後終於大爆發，敲出本季第45發全壘打。 美聯社 分享 facebook

皇家隊古巴重砲索勒（Jorge Soler）今天對運動家之戰四局上，轟出中外野447英尺陽春砲，本季第45轟出爐，追平天使隊楚奧特（Mike Trout）並列美聯第一，生涯首座全壘打王看來不成問題。

楚奧特因為右腳神經瘤即將開刀，本季提前收工，全壘打數凍結在45支，雖創下個人生涯九年新高，恐怕無法奪下首座全壘打王。

雙城隊克魯茲（Nelson Cruz）、洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）目前37轟並列美聯第三，落後索勒、楚奧特八轟，想要後來居上的可能性不高；皇家本季還有11場比賽，索勒只要再出現一轟就可獨居美聯龍頭。

索勒2014年登上小熊隊大聯盟，前年轉到皇家隊，生涯前五季只有38轟紀錄，因傷影響出賽是主因，今年到目前為止151場全勤出賽，全壘打45支、打點109分都是皇家最猛，打點也在美聯排名第二，只落後白襪隊阿布瑞尤（Jose Abreu）九分。

皇家原來單季最多轟紀錄是穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）前年38轟，索勒今年一再翻新隊史紀錄，有機會挑戰50大關。

皇家今天完前八局4：5落後，九局上攻下兩分，終場以6：5獲勝，總教練約斯特（Ned Yost）成為大聯盟史上第45位領軍1200勝的教頭；運動家終止六連勝，但在美聯外卡仍居榜首，光芒、印地安人緊追在後，三隊之間最多只有2.5場勝差。