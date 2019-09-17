親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

運動筆記「神帽之亂」? NO… 是神明指示要台灣人練「鐵人三項」【關於跑步】　我想說的是…它好虐心
健行筆記【台北士林】秋雨甫過烈日灼身．小油坑登七星山觀音山/楓櫃斗湖步道
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

MLB／楚奧特45轟提前收工 索勒追平就等奪魁

2019-09-17 16:57聯合報 記者藍宗標╱即時報導

過去幾季因傷所苦的皇家隊古巴重砲索勒，本季健康出賽後終於大爆發，敲出本季第45發...
過去幾季因傷所苦的皇家隊古巴重砲索勒，本季健康出賽後終於大爆發，敲出本季第45發全壘打。 美聯社
分享

皇家隊古巴重砲索勒（Jorge Soler）今天對運動家之戰四局上，轟出中外野447英尺陽春砲，本季第45轟出爐，追平天使隊楚奧特（Mike Trout）並列美聯第一，生涯首座全壘打王看來不成問題。

楚奧特因為右腳神經瘤即將開刀，本季提前收工，全壘打數凍結在45支，雖創下個人生涯九年新高，恐怕無法奪下首座全壘打王。

雙城隊克魯茲（Nelson Cruz）、洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）目前37轟並列美聯第三，落後索勒、楚奧特八轟，想要後來居上的可能性不高；皇家本季還有11場比賽，索勒只要再出現一轟就可獨居美聯龍頭。

索勒2014年登上小熊隊大聯盟，前年轉到皇家隊，生涯前五季只有38轟紀錄，因傷影響出賽是主因，今年到目前為止151場全勤出賽，全壘打45支、打點109分都是皇家最猛，打點也在美聯排名第二，只落後白襪隊阿布瑞尤（Jose Abreu）九分。

皇家原來單季最多轟紀錄是穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）前年38轟，索勒今年一再翻新隊史紀錄，有機會挑戰50大關。

皇家今天完前八局4：5落後，九局上攻下兩分，終場以6：5獲勝，總教練約斯特（Ned Yost）成為大聯盟史上第45位領軍1200勝的教頭；運動家終止六連勝，但在美聯外卡仍居榜首，光芒、印地安人緊追在後，三隊之間最多只有2.5場勝差。

皇家楚奧特

相關新聞

MLB／今日戰績表 國聯中區三強同日贏球持續緊咬

2019-09-17 16:27

MLB／大谷翔平人緣佳 天使教頭：他很好笑

2019-09-17 13:00

MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39

MLB／打5小時才第9局 王建民洋基恩師稱難看

2019-09-17 11:07

MLB／大都會雷神換「捕」成功 本周改搭李維拉

2019-09-17 10:24

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

MLB／張育成抗壓心法 讀聖經、守備區畫十字

2019-09-16 14:01

MLB／布勞恩逆轉滿貫砲 釀酒人破隊史單季最多轟

2019-09-16 12:55

MLB／蘇亞雷斯47轟 追平委內瑞拉球員紀錄

2019-09-16 11:44

MLB／G型鬍子被惡搞 費爾斯賽後就刮乾淨

2019-09-16 11:16

MLB／道奇逆轉大都會 前田關門、簡森撿勝投

2019-09-16 11:09

MLB／小熊三戰47分破隊史紀錄 瑞佐受傷蒙陰影

2019-09-16 10:42

MLB／自TJ手術強勢回歸 33歲奎托2戰無失分

2019-09-16 10:17

MLB／感佩教頭柯拉調教 紅襪捕手：他是Google

2019-09-16 09:03

MLB／洋基兩傷兵歸隊 巴坦希斯飆2K狀況佳

2019-09-16 08:24

MLB／楚奧特也要開刀 天使4天內報銷3人

2019-09-16 07:35

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

MLB／賈納變成洋基的臉孔 紐媒：不是原本計畫

2019-09-15 18:55

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／八隊擁奪冠實力 火箭：我們會強至少四年

2019-09-17 10:01

MLB／打5小時才第9局 王建民洋基恩師稱難看

2019-09-17 11:07

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

NBA／投資有道計畫39歲退休 格林：目標億萬富翁

2019-09-16 18:04

NBA／魔術執行三小將選擇權 盼狀元佛爾茲再起

2019-09-17 09:39

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

NBA／雙人組合當道 布萊恩：體系、綠葉更重要

2019-09-17 11:16

NBA／未來兩季薪資上限公佈 2021自由市場大年

2019-09-17 16:33

中職／悍將下半季與兄弟爭冠 拚季後賽雙保險

2019-09-16 20:04

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

NBA／德佬慈善網球大賽登場 老戰友不忘吐槽

2019-09-17 12:15

世籃賽／魯比歐圓冠軍夢 大加索穿昔日戰袍慶賀

2019-09-17 00:45

NBA／不願錯過慈善網球賽 唐西奇IG求德佬

2019-09-17 12:50

MLB／大谷翔平人緣佳 天使教頭：他很好笑

2019-09-17 13:00

中職／恰恰18日新莊最終戰 兄弟拚封王M5

2019-09-17 00:47

恰是傳奇3／國際賽經典時刻 彭政閔就是「穩」

2019-09-17 11:25

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39

世籃賽／連兩屆摘銅振士氣 法國悍將放眼東奧

2019-09-17 08:46

泛太平洋女網／謝淑薇逆轉前球后 雙詹也開紅盤

2019-09-17 14:20

大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top