MLB／大谷翔平人緣佳 天使教頭：他很好笑

2019-09-17 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷雖然加入天使團隊還不到兩年，好相處的個性讓他在隊上迅速累積人緣。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平因為左膝手術，提前結束他的大聯盟第二年賽季，雖然加入天使團隊還不到兩年，好相處的個性讓他在隊上迅速累積人緣，就連總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）也說，「他有種微妙的幽默感，真的挺好笑的。」

大谷翔平在場上屢創驚奇，私底下和天使隊友相處也和樂融融，完全沒有水土不服的症狀，牛棚投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）表示，「你總是會聽到他的笑聲，每個地方都是，每個人都會和他開玩笑。」

語言不同沒成為大谷翔平的阻礙，憑著過去在日職火腿時期和來自中、南美洲的洋將共事，大谷學習西班牙文比英文上手，外語天分備受稱讚，貝卓西恩（Cam Bedrosian）就說，「他每天似乎都學習新單字。」拉米瑞茲補充，「我跟他講很多話，因為我知道他聽得懂，也知道他能講。」

去年剛到天使，大谷翔平靠著手機遊戲「部落衝突」，和隊友快速拉近距離，原本就有在玩這款遊戲的他，一開始發現有名隊友也在玩，接著就拉大家一起加入，卡洪（Kole Calhoun）指出，「他拉每個人跟著玩。」

大谷翔平自稱是天使陣中的「部落衝突」傳奇，不時在休息室裡發出遊戲聲響，拉米瑞茲，「他每件事都在行，真是討厭，有時候會很忌妒他，他像是超人一樣。」

大谷翔平今年以指定打擊的身分，出賽106場，繳出2成86打擊率、18轟、62分打點，明年有望恢復「二刀流」身手，重新站上投手丘。