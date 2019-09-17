MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



日前因自打球導致骨折而整季報銷，葉力奇坦言當天有找隊友討拍。 美聯社 分享 facebook

小熊追逐季後賽門票的路上傳出壞消息，明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo ）右腳踝扭傷，雖然無需動刀，但需要穿著護具五至七天，可能缺席剩下的例行賽。

瑞佐是在昨天和海盜的比賽，為了趕著處理內野滾地球，踩步時腳掌不慎「翻船」，當下立刻倒臥在地上，露出痛苦神情，接著退場接受檢查，雖然X光檢測沒有骨折，但MRI結果為拉傷，需要一段時間休養。

瑞佐表示，「我想要盡快打球，無論是現在，或者是世界大賽第一戰，我的身體底子不錯，所以我確定自己今年還沒出局，我會盡全力配合防護員，為了能夠回到場上和隊友並肩作戰。」

瑞佐傷情不樂觀，例行賽恐怕提前報銷。 路透 分享 facebook

瑞佐本季140場出賽，2成89打擊率、26轟和93分打點，是小熊打線一大火力來源；目前小熊還剩下12場比賽要打，不僅國聯外卡榜上辛苦卡位，也還有稱霸國聯中區的機會，戰況正進入白熱化。

同區勁敵釀酒人則是最懂這個時間點折損大將的滋味，當家主砲葉力奇（Christian Yelich）上周因自打球，提前退出剩餘賽季，他苦笑說，「如果你看到那張X光片，不用醫生講就知道骨折了。」

葉力奇今天重回球隊休息室，因為不方便坐下，只能站著接受記者訪問，他說現在已經展開療程，雖然不需要手術，但預計得花八到十周復健。

一球賠掉全壘打王和蟬聯國聯MVP的機會，葉力奇這麼說，「相信我，那晚在球場我的確辦了討拍大會，但淋浴過後我就換身衣服、持續往前看，我沒花時間想著『為什麼是我』、『怎麼會這樣』。」

釀酒人目前在國聯中區最為險峻，落後龍頭的紅雀三場勝差，外卡爭奪也輸給小熊一場勝差、暫列第三。