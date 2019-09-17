親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
恰是傳奇
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

沈富雄公布給郭台銘的備忘錄 原來蔡沁瑜那句話是關鍵

「非洲豬瘟」攻破兩韓邊境！南韓證實死亡疫情

運動筆記【關於跑步】　我想說的是…它好虐心從破百 Kg 到完成百 K
健行筆記慢走悠遊北投三溫泉源---磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道2019桃園地景藝術節。大湳森林公園展區
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

日前因自打球導致骨折而整季報銷，葉力奇坦言當天有找隊友討拍。 美聯社
日前因自打球導致骨折而整季報銷，葉力奇坦言當天有找隊友討拍。 美聯社
分享

小熊追逐季後賽門票的路上傳出壞消息，明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo ）右腳踝扭傷，雖然無需動刀，但需要穿著護具五至七天，可能缺席剩下的例行賽。

瑞佐是在昨天和海盜的比賽，為了趕著處理內野滾地球，踩步時腳掌不慎「翻船」，當下立刻倒臥在地上，露出痛苦神情，接著退場接受檢查，雖然X光檢測沒有骨折，但MRI結果為拉傷，需要一段時間休養。

瑞佐表示，「我想要盡快打球，無論是現在，或者是世界大賽第一戰，我的身體底子不錯，所以我確定自己今年還沒出局，我會盡全力配合防護員，為了能夠回到場上和隊友並肩作戰。」

瑞佐傷情不樂觀，例行賽恐怕提前報銷。 路透
瑞佐傷情不樂觀，例行賽恐怕提前報銷。 路透
分享

瑞佐本季140場出賽，2成89打擊率、26轟和93分打點，是小熊打線一大火力來源；目前小熊還剩下12場比賽要打，不僅國聯外卡榜上辛苦卡位，也還有稱霸國聯中區的機會，戰況正進入白熱化。

同區勁敵釀酒人則是最懂這個時間點折損大將的滋味，當家主砲葉力奇（Christian Yelich）上周因自打球，提前退出剩餘賽季，他苦笑說，「如果你看到那張X光片，不用醫生講就知道骨折了。」

葉力奇今天重回球隊休息室，因為不方便坐下，只能站著接受記者訪問，他說現在已經展開療程，雖然不需要手術，但預計得花八到十周復健。

一球賠掉全壘打王和蟬聯國聯MVP的機會，葉力奇這麼說，「相信我，那晚在球場我的確辦了討拍大會，但淋浴過後我就換身衣服、持續往前看，我沒花時間想著『為什麼是我』、『怎麼會這樣』。」

釀酒人目前在國聯中區最為險峻，落後龍頭的紅雀三場勝差，外卡爭奪也輸給小熊一場勝差、暫列第三。

小熊葉力奇

相關新聞

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

MLB／打5小時才第9局 王建民洋基恩師稱難看

2019-09-17 11:07

MLB／大都會雷神換「捕」成功 本周改搭李維拉

2019-09-17 10:24

MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

MLB／張育成抗壓心法 讀聖經、守備區畫十字

2019-09-16 14:01

MLB／布勞恩逆轉滿貫砲 釀酒人破隊史單季最多轟

2019-09-16 12:55

MLB／蘇亞雷斯47轟 追平委內瑞拉球員紀錄

2019-09-16 11:44

MLB／G型鬍子被惡搞 費爾斯賽後就刮乾淨

2019-09-16 11:16

MLB／道奇逆轉大都會 前田關門、簡森撿勝投

2019-09-16 11:09

MLB／小熊三戰47分破隊史紀錄 瑞佐受傷蒙陰影

2019-09-16 10:42

MLB／自TJ手術強勢回歸 33歲奎托2戰無失分

2019-09-16 10:17

MLB／感佩教頭柯拉調教 紅襪捕手：他是Google

2019-09-16 09:03

MLB／洋基兩傷兵歸隊 巴坦希斯飆2K狀況佳

2019-09-16 08:24

MLB／楚奧特也要開刀 天使4天內報銷3人

2019-09-16 07:35

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

MLB／賈納變成洋基的臉孔 紐媒：不是原本計畫

2019-09-15 18:55

MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35

MLB／希克斯再見滿貫砲 百敗老虎拉金鶯作陪

2019-09-15 15:11

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

防禦率高但瑕不掩瑜 天才小史值得塞揚獎肯定

2019-09-12 07:00

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

2019-09-09 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

2019-09-05 07:00

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

世籃賽／三分球封神 波格丹諾維奇1人飆贏1隊

2019-09-16 17:40

世籃賽／阿根廷沒有輸 吉諾布里讚是「贏得」銀牌

2019-09-16 12:45

NBA／推出第10代簽名鞋款 羅斯史上第8人

2019-09-16 17:00

12強賽／中華28人10月1日出爐 王建民赴日尋才

2019-09-16 15:45

NBA／投資有道計畫39歲退休 格林：目標億萬富翁

2019-09-16 18:04

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

NBA／前輩諾維茨基背書 波爾辛吉斯狀態絕佳

2019-09-16 15:05

中職／彭政閔929告別秀後 兄弟還有兩場補賽

2019-09-16 17:25

NBA／八隊擁奪冠實力 火箭：我們會強至少四年

2019-09-17 10:01

中職／悍將下半季與兄弟爭冠 拚季後賽雙保險

2019-09-16 20:04

NBA／搭檔衛少沒問題 哈登期待季末能抓到節奏

2019-09-16 16:12

世籃賽／同年摘金又NBA奪冠 小加索非美籍首人

2019-09-16 12:30

NBA／最親近隊友 羅斯嘆生子當如諾亞

2019-09-16 17:20

2019世界盃籃球賽 8強最終排名與獎項

2019-09-16 13:07

NBA／魔術執行三小將選擇權 盼狀元佛爾茲再起

2019-09-17 09:39

日職／王柏融連4戰未先發 軟銀輸球讓西武M8

2019-09-16 16:44

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

大陸羽賽／小天、小戴首日休兵 台男雙演內戰

2019-09-16 17:23

MLB／張育成抗壓心法 讀聖經、守備區畫十字

2019-09-16 14:01

中職／恰恰18日新莊最終戰 兄弟拚封王M5

2019-09-17 00:47

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人輸球仍降到M4

2019-09-16 18:15

NBA／德佬慈善網球大賽登場 老戰友不忘吐槽

2019-09-17 12:15

MLB／打5小時才第9局 王建民洋基恩師稱難看

2019-09-17 11:07

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

游泳／孫楊穿透視豹紋泳褲 網友：太性感啦

2019-09-16 17:50

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

桌球亞錦賽／陳思羽包辦兩勝 女團19年後再闖4強

2019-09-16 14:47

世籃賽／魯比歐圓冠軍夢 大加索穿昔日戰袍慶賀

2019-09-17 00:45

MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52

羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人

2019-09-16 14:39

NBA／雙人組合當道 布萊恩：體系、綠葉更重要

2019-09-17 11:16

日職／陳冠宇1局無失分 羅德終止對西武8連敗

2019-09-16 16:13

泛太平洋女網／謝淑薇碰前球后 詹家姊妹搶勝

2019-09-16 21:34

MLB／布勞恩逆轉滿貫砲 釀酒人破隊史單季最多轟

2019-09-16 12:55

MLB／大都會雷神換「捕」成功 本周改搭李維拉

2019-09-17 10:24

MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39

排球／亞洲女排邀請賽 中國人纖奪首勝

2019-09-16 20:58

桌球／台北青少年公開賽 地主小將喊留冠

2019-09-16 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top