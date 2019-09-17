MLB／大都會雷神換「捕」成功 本周改搭李維拉

2019-09-17 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



過多次爭取後，大都會投手辛德賈德終於換「捕」成功，改與較喜愛的李維拉搭配。 美聯社 分享 facebook

經過多次爭取後，大都會投手辛德賈德（Noah Syndergaard）終於換「捕」成功，在本周的先發輪值將告別拉莫斯（Wilson Ramos），改和替補捕手李維拉（Rene Rivera）搭配，至於成效如何，周四對洛磯之戰見真章。

辛德賈德日前找上球團高層和總教練卡洛威（Mickey Callaway），直言無意和拉莫斯繼續合作，希望改由李維拉或尼多（Tomas Nido）接捕，他的理由是和拉莫斯合作的19場先發，防禦率高達5.20，跟李維拉或尼多搭配，防禦率只有2.22。

辛德賈德和大都會內部意見分歧遭媒體披露，沒想到在三天前對道奇先發，他依舊和拉莫斯搭配，結果以五局失四分承擔敗投。

大都會要重用拉莫斯，在於追求火力最大化，今年他曾繳出連續26場有安打，打擊率現為2成91，相較之下尼多的打擊率只有2成02，李維拉雖為2成85，但本季只有七個打數。

如今大都會願意讓步，同意辛德賈德的訴求，改由李維拉搭配蹲捕，由於明天已經排定由尼多擔任先發捕手，拉莫斯將接連兩天坐板凳。

目前大都會還沒有退出季後賽競爭行列，目前國聯外卡榜上以四場勝差落後名列第二的小熊。